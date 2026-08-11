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Brasileira campeã do UFC revela provocações de rival antes de defesa do cinturão

Mackenzie Dern enfrenta a canadense Gillian Robertson neste sábado (15) no UFC 330

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 13:25
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Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie se consagrou campeã do peso palha do UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Mackenzie Dern está acostumada a enfrentar adversárias com quem mantém uma relação amistosa fora do octógono. Na primeira defesa do cinturão do peso-palha (até 52,2 kg), porém, a brasileira encontrou um cenário diferente até então no UFC: Gillian Robertson passou a provocá-la e desafiá-la antes mesmo de a campeã conquistar o título. A disputa acontece, neste sábado (15), no UFC 330.

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Em entrevista ao ge, a campeã contou que a postura de Robertson chamou sua atenção justamente por fugir do padrão que encontrou ao longo da carreira no UFC. Segundo Dern, embora a canadense mantenha uma postura simpática diante das câmeras, as provocações e desafios começaram antes mesmo de a brasileira conquistar o cinturão.

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— Não vou falar rivalidade, mas ela tá trazendo uma coisa diferente do que eu tô acostumada. Porque normalmente eu luto com meninas que a gente é todo mundo amiga. E mesmo que ela seja simpática, sorrindo nas entrevistas e tudo, mas ela vem já me cutucando, desafiando, até antes de eu ter esse cinturão, o que pra mim é diferente. Eu tô tipo assim: "Nossa… ela tá com essa marra toda?" (risos) É diferente pra mim.

A campeã também admitiu que não esperava encontrar Robertson como sua primeira desafiante. Antes da definição do confronto, Dern imaginava que enfrentaria Zhang Weili, principalmente depois de o cinturão ficar vago. A escolha pela canadense, porém, passou a fazer sentido diante do momento vivido pela rival.

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— Eu não estava esperando a Gillian. Na real eu não tava nem prestando muita atenção na Gillian, não sei muito sobre ela. Eu sei agora quando fecharam a luta, eu fiquei sabendo que ela vem de cinco vitórias seguidas, que ela veio da categoria de cima. Na nossa cabeça, a gente imaginou que fosse a ex-campeã, a Zhang Weili. Como o cinturão ficou vago, eu imaginei que a primeira defesa seria contra ela.

Apesar da surpresa inicial, Dern reconhece que Robertson construiu argumentos suficientes para disputar o título. A canadense chega ao confronto embalada por cinco triunfos consecutivos e também carrega o recorde de finalizações entre as mulheres na história do UFC. Para a brasileira, o currículo da adversária mostra que a oportunidade não aconteceu por acaso.

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— Mas também faz sentido: cinco vitórias seguidas, ela tem mais finalizações entre as mulheres no UFC, então ela tem todo o mérito, ganhou de meninas que já ganharam de mim. Ela vem construindo a história dela, está há bastante tempo no UFC também. No recorde dela, ela tem mais vitórias e mais derrotas do que eu, mas ela tem mais experiência do que eu no MMA — completou.

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Único cinturão do Brasil no UFC

Com as derrotas de Alexandre Pantoja e Alex Poatan, o Brasil passou a ter apenas um representante no topo do UFC: a peso-palha Mackenzie Dern. A campeã se congragou ao derrotar a conterrânea Virna Jandiroba em outubro de 2025. Agora, retorna ao octógono para sua primeira defesa de cinturão.

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A cinturão dos palhas (até 52,2 kg) ficou vago com a subida de Zhang Weili para o peso-mosca (até 56,7 kg). Com duas brasileiras em disputa, o título viviria para o Brasil de qualquer forma. Quem levou a melhor, porém, foi Dern, que derrotou Jandiroba pela segunda vez na organização de Dana White.

Dez meses depois, Mackenzie finalmente volta à ativa para por em jogo o seu posto de campeã mundial pela primeira vez. O duelo será contra a canadense Gillian Robertson, atual número 5 do ranking, pela luta co-principal do UFC 330, em agosto deste ano. Em destaque na divisão, Robertson registra uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

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Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba pelo cinturão no UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Mackenzie Dern venceu Virna Jandiroba pelo cinturão no UFC (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

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