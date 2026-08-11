Ex-campeão do UFC descarta Jon Jones e Anderson Silva como maiores da história Daniel Cormier alega que problemas com doping excluem ex-rivais da disputa

O posto de maior lutador de todos os tempos costuma render grandes discussões no mundo dos esportes. Desta vez, Daniel Cormier entrou na "disputa" e apontou seus favoritos ao posto de GOAT do UFC. O ex-campeão duplo, porém, deixou de fora dois antigos rivais: Jon Jones e Anderson Silva.

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O critério de Cormier é simples: qualquer envolvimento com doping seria suficiente para tirar um lutador da discussão pelo posto de maior da história. Em entrevista ao canal "ALF Global", o ex-lutador explicou que, por isso, sua escolha fica entre Khabib Nurmagomedov e George St-Pierre. Para ele, porém, a invencibilidade do russo pesa a favor na comparação.

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— Não incluo Jones e Anderson Silva. Não acho que, se você tiver qualquer tipo de problema com testes antidoping, você entra na discussão de GOAT. Para mim, fica entre Khabib e GSP, mas acho que Khabib porque ele é invicto. Todo mundo perdeu, mas Khabib nunca perdeu. Nunca perder é incrível, especialmente no início da carreira, quando ele não tinha uma trocação tão boa e dependia do wrestling — analisou Cormier.

Na comparação entre os dois, Cormier destaca justamente a diferença nos cartéis. Khabib encerrou a carreira com 29 vitórias em 29 lutas, enquanto St-Pierre acumulou 26 triunfos e duas derrotas no MMA profissional. A invencibilidade do russo, portanto, aparece como o principal argumento para colocá-lo à frente do canadense na disputa pelo posto.

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Jon Jones também se aposentou sem uma derrota no cartel profissional, mas passou por problemas relacionados a exames antidoping durante a carreira. Anderson Silva, por sua vez, acumulou derrotas e também teve um caso de doping. Para Cormier, as duas situações são suficientes para deixar os antigos rivais fora da discussão, independentemente do legado construído por ambos dentro do octógono.

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