Magomed Ankalaev, campeão meio pesado do UFC, criticou Alex Poatan e sugeriu Carlos Ulberg como possível próximo desafiante ao seu cinturão. A manifestação ocorreu no último domingo (30) através de publicação nas redes sociais do lutador russo, que conquistou o título da categoria dos 93 kg ao derrotar o brasileiro por decisão unânime no UFC 313, em março.

Novo oponente?

Na mensagem divulgada em sua conta oficial no X, Ankalaev expressou frustração com a demora do ex-campeão em definir uma data para a revanche. Além disso, sugeriu o nome do neozelandês Carlos Ulberg, que vem de oito vitórias seguidas e derrotou o ex-campeão Jan Blachowicz, em março, por decisão unânime.

Tradução: "Últimas notícias: Alex agora está pedindo para lutar comigo de novo durante o Ramadã. 'Eu preciso de mais tempo'. Deixe eu lutar contra o Carlos (Ulberg), acho que ele é mais perigoso que todos eles."

Magomed Ankalaev x Alex Poatan

O desentendimento entre os lutadores ganhou novo capítulo após Ankalaev expor sua insatisfação com a situação atual da divisão dos meio-pesados. O campeão tem pressionado a organização para se manter ativo no octógono enquanto aguarda definições sobre seu próximo desafio.

A tensão entre os atletas aumentou desde que Poatan perdeu o título no UFC 313. O brasileiro tem enfrentado questionamentos sobre uma possível recusa em aceitar a revanche imediata contra o russo. Alex Poatan afirma estar em fase de recuperação de lesões, com planos de retornar às competições entre setembro e novembro deste ano.

O impasse acontece principalmente nas redes sociais, onde Ankalaev intensifica as provocações direcionadas ao ex-campeão brasileiro. O russo deixa claro que não pretende esperar indefinidamente por um novo confronto entre eles.

Confira as provocações de Ankalaev para Alex Poatan