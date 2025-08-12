Legado de Paris: Bia Souza celebra a visibilidade após o ouro olímpico
Série de entrevistas exclusivas do Lance! aborda a herança das últimas Olimpíadas
Há pouco mais de um ano, Bia Souza protagonizava um dos momentos mais emocionantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Afinal, foi a judoca quem conquistou o primeiro ouro do país na capital francesa. Em entrevista ao Lance!, a campeã, natural de Peruíbe, no litoral paulista, relembrou esse feito, em sua primeira participação olímpica. Veja o vídeo abaixo.
A última segunda-feira, 11 de agosto, marcou exato um ano desde as últimas Olimpíadas. O Lance! aproveita a data, a cerca de três anos dos Jogos de Los Angeles, para debater o momento olímpico brasileiro com quem é protagonista, o atleta. Na segunda-feira, a sequência de entrevistas com medalhistas que brilharam em Paris começou com a ginasta Rebeca Andrade. Na quarta-feira (13), a convidada da série Legado de Paris será Duda, campeã do vôlei de praia ao lado de Ana Patrícia.
Os sacrifícios do ouro
Em maio, no tapete vermelho do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, Bia Souza relembrou sua maior conquista em Paris (ela também levou o bronze, por equipes).
- Não temo como não se emocionar, um grande sonho na minha vida, não só na profissional, mas na pessoal também. É muita entrega, a gente sai cedo de casa, passa por muitas coisas, longe da família. Não é uma entrega só nossa, tem uma família atrás da gente, sempre nos apoiando, nos segurando nos momentos mais importantes. Sempre que lembro disso, lembro da minha família junto comigo, de todos os limites que precisei ultrapassar para chegar até aqui. Então, é sempre um momento emocionante, que enche meu coração de orgulho e alegria.
Bia Souza no topo do ranking
Desde então, a judoca passou por mudanças na carreira. E, em fevereiro, chegou ao topo do ranking mundial na categoria pesado (acima de 78kg). Atualmente, é a quinta melhor do mundo:
- Novos objetivos, os treinos ficaram mais intensos. A gente está fazendo planejamento de Los Angeles (2026). Então, é um novo foco, novo momento, seguindo planejamento de treino e de competição.
E quais são as perspectivas?
- Focar nas competições, temos algumas muito importantes durante o ciclo, durante o ano. Então, é focar em fazer excelentes resultados, focar nos treinos internacionais também, que são muito importantes. Não apenas o específico no clube, diariamente, mas nas competições específicas.
Herança das últimas Olimpíadas
Na conversa com o Lance, a campeã olímpica celebra, também, os holofotes que o ouro olímpico proporciona.
- Um bom resultado sempre traz excelente visibilidade não só para o atleta, mas para a modalidade, e isso é ótimo. Questão de investimento da modalidade, que a gente precisa muito dentro do esporte. Excelentes resultados trazem visibilidade e isso é maravilhoso e incrível, não só para o atleta, mas para a modalidade.
