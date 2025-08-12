Há pouco mais de um ano, Bia Souza protagonizava um dos momentos mais emocionantes do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Afinal, foi a judoca quem conquistou o primeiro ouro do país na capital francesa. Em entrevista ao Lance!, a campeã, natural de Peruíbe, no litoral paulista, relembrou esse feito, em sua primeira participação olímpica. Veja o vídeo abaixo.



➡️ Legado de Paris: Rebeca Andrade quer ser referência para além dos resultados

continua após a publicidade

A última segunda-feira, 11 de agosto, marcou exato um ano desde as últimas Olimpíadas. O Lance! aproveita a data, a cerca de três anos dos Jogos de Los Angeles, para debater o momento olímpico brasileiro com quem é protagonista, o atleta. Na segunda-feira, a sequência de entrevistas com medalhistas que brilharam em Paris começou com a ginasta Rebeca Andrade. Na quarta-feira (13), a convidada da série Legado de Paris será Duda, campeã do vôlei de praia ao lado de Ana Patrícia.

Os sacrifícios do ouro

Em maio, no tapete vermelho do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, Bia Souza relembrou sua maior conquista em Paris (ela também levou o bronze, por equipes).

continua após a publicidade

- Não temo como não se emocionar, um grande sonho na minha vida, não só na profissional, mas na pessoal também. É muita entrega, a gente sai cedo de casa, passa por muitas coisas, longe da família. Não é uma entrega só nossa, tem uma família atrás da gente, sempre nos apoiando, nos segurando nos momentos mais importantes. Sempre que lembro disso, lembro da minha família junto comigo, de todos os limites que precisei ultrapassar para chegar até aqui. Então, é sempre um momento emocionante, que enche meu coração de orgulho e alegria.

Bia Souza no topo do ranking

Desde então, a judoca passou por mudanças na carreira. E, em fevereiro, chegou ao topo do ranking mundial na categoria pesado (acima de 78kg). Atualmente, é a quinta melhor do mundo:



- Novos objetivos, os treinos ficaram mais intensos. A gente está fazendo planejamento de Los Angeles (2026). Então, é um novo foco, novo momento, seguindo planejamento de treino e de competição.



E quais são as perspectivas?

continua após a publicidade

- Focar nas competições, temos algumas muito importantes durante o ciclo, durante o ano. Então, é focar em fazer excelentes resultados, focar nos treinos internacionais também, que são muito importantes. Não apenas o específico no clube, diariamente, mas nas competições específicas.

Herança das últimas Olimpíadas

Na conversa com o Lance, a campeã olímpica celebra, também, os holofotes que o ouro olímpico proporciona.

- Um bom resultado sempre traz excelente visibilidade não só para o atleta, mas para a modalidade, e isso é ótimo. Questão de investimento da modalidade, que a gente precisa muito dentro do esporte. Excelentes resultados trazem visibilidade e isso é maravilhoso e incrível, não só para o atleta, mas para a modalidade.

➡️Hugo Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas do WTT Star Contender

Bia Souza posa com a medalha de ouro em Paris (Foto: Luis Robayo/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte