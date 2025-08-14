Geoff Neal provoca Carlos Prates, que rebate: ‘Estou pronto para lutar 10 rounds’
Lutadores se enfrentam no UFC 319
Carlos Prates enfrentará Geoff Neal neste sábado (16), no UFC 319. O confronto entre os meio-médios acontecerá no United Center, em Chicago, EUA. Inicialmente agendada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão sofrida por Neal. Recentemente, o adversário do brasileiro declarou que está se preparando para uma luta que deve durar apenas um round. Em resposta exclusiva ao Lance!, o lutador da Fighting Nerds comentou sobre essa declaração.
- Ah, eu acredito que sim, acredito que sim. Lógico que eu quero acabar com a luta no primeiro round, é sempre bom. Mas eu estou pronto para lutar 10 rounds. Se tiver que lutar 10 rounds, a gente vai lutar 10 rounds. E ele é um cara que tem como característica ir diminuindo a potência dele, diminuindo o ritmo durante os rounds, conforme os rounds vão passando. Então não sei se é uma coisa muito inteligente ele e fazer isso - respondeu Carlos Prates.
Relembrando da sua última luta contra Ian Garry, em abril deste ano, Prates comentou as lições aprendidas na derrota para o irlandês, e enfatizou uma virada de chave no seu estilo de jogo.
- Eu acho que quando a gente perde, a gente evolui bastante, né? Aprendi a ser um lutador mais completo, aproveitar melhor os momentos ali. Às vezes é importante a gente não pensar só no entretenimento das pessoas ou no bônus da noite. É importante a gente pensar só em vencer e aproveitar todo tipo de oportunidade, tanto na luta agarrada como em pé. Embora o resultado não tenha sido do jeito que eu queria, mas acho que foi uma performance boa. Mas agora a meta é ganhar, ganhar e ganhar - comentou.
