De olho em Los Angeles, Bia Souza destaca treinos mais intensos

Medalha de ouro em sua primeira participação olímpica, ano passado, em Paris, Bia Souza não só guarda com carinho a conquista, como já está na preparação para a próxima edição. Em entrevista ao Lance!, a judoca paulista falou das mudanças com o foco em Los Angeles-2028.

- Novos objetivos, os treinos ficaram mais intensos. A gente está fazendo planejamento de Los Angeles (2026). Então, é um novo foco, novo momento, seguindo planejamento de treino e de competição - disse a paulista, nascida em Peruíbe, que chegou ao topo do ranking mundial em fevereiro deste ano. Atualmente, Bia é a quinta.

Bia Souza adia sonho do ouro mundial

Desde o inesquecível ouro em Paris, a campeã, de 27 anos, disputou três competições. Em junho, no Mundial de Budapeste, na Hungria, a brasileira acabou surpreendida pela croata Helena Vukovic, número 18 do ranking, e parou nas oitavas de final. Com o resultado, a brasileira adiou o sonho de ser campeã do mundo. Até hoje, seus melhores resultados no torneio foram a prata, em 2022, e dois bronzes (em 2021 e 2023).

Além da surpreendente derrota em Budapeste, Bia foi campeã pan-americana, no Chile, em abril, e quinta colocada no Grand Slam do Cazaquistão, em maio.



A campeã olímpica diz que a busca pelos pódios não para:



- Focar nas competições, temos algumas muito importantes durante o ciclo, durante o ano. Então, é focar em fazer excelentes resultados, focar nos treinos internacionais também, que são muito importantes. Não apenas o específico no clube, diariamente, mas nas competições específicas.

Ouro inesquecível em Paris

Em maio, no tapete vermelho do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro, Bia Souza relembrou sua maior conquista em Paris (ela também levou o bronze, por equipes).

- Não temo como não se emocionar, um grande sonho na minha vida, não só na profissional, mas na pessoal também. É muita entrega, a gente sai cedo de casa, passa por muitas coisas, longe da família. Não é uma entrega só nossa, tem uma família atrás da gente, sempre nos apoiando, nos segurando nos momentos mais importantes. Sempre que lembro disso, lembro da minha família junto comigo, de todos os limites que precisei ultrapassar para chegar até aqui. Então, é sempre um momento emocionante, que enche meu coração de orgulho e alegria.

Reverenciada pela Rainha Marta

Em maio, a judoca foi reverenciada por ninguém menos do que a Rainha Marta, estrela da seleção brasileira de futebol e considerada a melhor da história. O encontro aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo:



"Legado de Paris" do Lance!



A entrevista com Bia Souza faz parte da série Legado de Paris, do Lance!, em comemoração ao primeiro aniversário da Olimpíada de 2024, completado na segunda-feira, 11 de agosto. O Lance! aproveita a data, a cerca de três anos dos Jogos de Los Angeles, para debater o momento olímpico brasileiro com quem é protagonista, o atleta. Na segunda-feira, a sequência de entrevistas com medalhistas que brilharam em Paris começou com a ginasta Rebeca Andrade. Na quarta-feira (13), a convidada da série Legado de Paris será Duda, campeã do vôlei de praia ao lado de Ana Patrícia.

Bia Souza retornou aos tatames internacionais (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

