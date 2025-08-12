Academia brasileira recebe 5 indicações ao ‘Oscar do MMA’; veja

A academia brasileira Fighting Nerds conquistou cinco indicações para o World MMA Awards 2025, premiação considerada o "Oscar do MMA". As indicações foram anunciadas nesta segunda-feira (11), contemplando as categorias Academia do Ano, Revelação do Ano, Finalização do Ano, Treinador do Ano e Nocaute do Ano. A premiação avaliará os desempenhos registrados entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025.

A equipe paulista compete na categoria Academia do Ano contra Abdulmanap School, American Top Team, Syndicate MMA e Valle Flow Striking. Jean Silva, lutador da divisão dos penas (66 kg) do UFC, representa a academia em duas categorias: Revelação do Ano, após conquistar três vitórias por finalização ou nocaute no período avaliado, e Finalização do Ano, pela sua vitória sobre Bryce Mitchell em abril.

Maurício Ruffy, outro atleta da Fighting Nerds, disputa o prêmio de Nocaute do Ano com o chute rodado que derrubou Bobby "King" Green durante o UFC 313, em março. Pablo Sucupira, líder e treinador principal da academia, recebeu sua primeira indicação ao prêmio de Treinador do Ano.

A Fighting Nerds está sediada em São Paulo e conta com outros lutadores bem posicionados no ranking do UFC, como Caio Borralho e Carlos Prates, fatores que fortalecem sua candidatura na categoria principal.

Outros brasileiros também foram indicados ao World MMA Awards. Alexandre Pantoja, atual campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, concorre ao prêmio de Lutador do Ano pela segunda vez consecutiva. Seus concorrentes são os russos Magomed Ankalaev e Gadzhi Rabadanov, além dos georgianos Merab Dvalishvili e Ilia Topuria.

Categoria feminina

Na categoria feminina, Natália Silva, atual número 1 do ranking peso-mosca do UFC e favorita a disputar o título da categoria, foi indicada a Lutadora do Ano. A mineira da Team Borracha concorre com Kayla Harrison, Dakota Ditcheva, Jasmine Jasudavicius e Valentina Shevchenko.

A premiação contempla 23 categorias diferentes, incluindo Luta do Ano, Virada do Ano e Zebra do Ano, além de reconhecimentos para comentaristas, analistas, instrutores e árbitros. A data exata e o local da cerimônia ainda não foram divulgados, mas o evento deve ocorrer nos próximos meses.

