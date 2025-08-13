Campeão do UFC crava vitória de Caio Borralho sobre Imavov

O campeão peso-médio do UFC, Dricus du Plessis, apostou na vitória do brasileiro Caio Borralho sobre o francês Nassourdine Imavov, duelo válido pelo card do UFC Paris, em 7 de setembro. A declaração foi dada em entrevista à CBS Sports enquanto o sul-africano se prepara para defender o cinturão contra Khamzat Chimaev no UFC 319, em Chicago, no próximo sábado (16).

Du Plessis avaliou que Borralho, atualmente sexto colocado no ranking da divisão, apresenta um jogo mais completo que o de Imavov, por isso, o brasileiro desponta como favorito na opinião do campeão. Na entrevista, o sul-africano minimizou o interesse por outras possíveis lutas enquanto não enfrentar Chimaev.

— Imavov trabalhou duro e Caio Borralho, eu o avalio bem, acho que ele é um lutador muito bom. Eu acho que Caio Borralho vence Imavov, na minha opinião. Acho que ele é mais completo — afirmou o campeão.

Caio Borralho em ação no UFC 301 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O cenário poderá ficar ainda mais próximo de um confronto entre Borralho e Du Plessis: o brasileiro foi escalado como reserva da luta principal do UFC 319 e pode ser chamado a substituir Khamzat Chimaev em caso de algum imprevisto. Nesse caso, Borralho subiria imediatamente para a disputa do cinturão na luta principal do evento em Chicago.

— Nenhuma dessas lutas realmente me empolgam agora. Vou enfrentar Khamzat Chimaev, essa é a única coisa que me empolga neste momento — disse o campeão ao justificar seu foco no adversário do UFC 319.

Dricus du Plessis é campeão do peso-médio do UFC (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Divisão do peso médio no UFC

Dricus du Plessis irá defender o cinturão do peso-médio do UFC contra Khamzat Chimaev no UFC 319, em Chicago, no próximo sábado (16). O brasileiro Caio Borralho é o reserva oficial do combate e entrará em ação caso um dos dois lutadores fique impossibilitado de entrar em ação no octógono.

Além de ser reserva da luta pelo cinturão, Borralho tem luta marcada contra o número #1 do ranking da categoria, o francês Nassourdine Imavov, na luta principal do UFC Fight Night Paris, no dia 7 de setembro. O vencedor do confronto se credenciará à disputa do cinturão do peso-médio, independente se for contra du Plessis ou Chimaev.

