Sean Strickland, do UFC, invade octógono e agride lutador; confira vídeo

Sean Strickland, ex-campeão do UFC, invadiu o octógono e agrediu o lutador Luis Hernandez durante o evento Tuff-N-Uff 145. O incidente ocorreu no domingo (29) em Las Vegas, Estados Unidos, quando o americano acompanhava seu companheiro de equipe Miles Hunsinger como integrante do corner.

continua após a publicidade

➡️ Web reage a nocaute sofrido por Charles do Bronx no UFC 317: ‘Cruel’

Entenda o caso

A confusão começou após Hernandez vencer Hunsinger com uma guilhotina pelo peso médio. O vencedor celebrou com gestos obscenos direcionados a Strickland e sua equipe da academia XTreme Couture, provocando a reação imediata do ex-campeão. Luis havia iniciado as provocações ainda durante o combate, direcionando-as aos membros do corner de seu adversário.

Após confirmar sua vitória, intensificou as provocações, o que desencadeou o confronto físico. Durante a confusão, Strickland subiu no cage acompanhado de Chris Curtis, também lutador do UFC e seu colega de equipe. O ex-campeão chegou a desferir socos em Hernandez antes que a briga fosse contida pelos presentes. Não há informações sobre possíveis punições a Strickland pelo incidente ou sobre a reação oficial do UFC quanto ao comportamento do ex-campeão. Confira o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sean Strickland no UFC

Com cartel de 29 vitórias e sete derrotas, Strickland conquistou o título dos médios do UFC em setembro de 2023 ao derrotar Israel Adesanya. Porém, perdeu o cinturão na primeira defesa, para Dricus du Plessis, em janeiro de 2024. Após perder o campeonato, se recuperou em junho, quando derrotou Paulo "Borrachinha" Costa, e teve a oportunidade da revanche contra o sul-africano, mas foi derrotado novamente, em fevereiro deste ano.

Sean Strickland derrotou Israel Adesanya no UFC 293 (Foto: Divulgação/UFC)

➡️ UFC 312: Du Plessis destrói Strickland com direito a nariz quebrado e retém cinturão