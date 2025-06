Ilia Topuria venceu Charles do Bronx por nocaute no primeiro round e conquistou o cinturão do peso leve (até 71kg), no UFC 317, neste domingo (29), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. Após o combate, o brasileiro Maurício Ruffy foi as redes sociais, provocar o campeão recém coroado da divisão até 70kg.

Ainda fora do top 15 do ranking do peso leve, Ruffy é uma das maiores promessas brasileiras no MMA. O lutador de 29 anos está no meio de uma sequência de sete vitórias, três delas no UFC, e defende um cartel de 12 vitórias e apenas uma derrota. Presente na vitória de Ilia Topuria sobre Charles do Bronx, ele mandou um recado na rede social "X" para o espanhol-georgiano após o combate.

— Aproveite muito bem esse momento Topuria. Eu, definitivamente, vou te colocar para dormir! — publicou o brasileiro

Como foi Ilia Topuria x Charles do Bronx?

No soar do gongo, os lutadores buscaram o centro do octógono. Em menos de um minuto, a luta foi para o chão, onde do Bronx quase conseguiu uma finalização no pé do rival. Na sequência, os lutadores se levantaram e, em uma combinação de direto e cruzado, Topuria encerrou a luta contra do Bronx por nocaute.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

Ruffy em alta no UFC

Em seu último combate no Ultimate, faturou US$ 50 mil (cerca de R$ 271,5 mil, na cotação atual) por nocautear Bobby "King" Green, no UFC 313, em março. Na oportunidade, Mauricio Ruffy começou a luta estudando o oponente, com apenas chutes na perna. Aos dois minutos do assalto inicial, Mauricio acertou um chute giratório alto na cabeça do americano, que caiu apagado no chão.

