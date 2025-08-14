UFC Rio tem preços de ingressos divulgados; valores e como comprar
Evento acontece em outubro deste ano
O UFC Fight Night do Rio de Janeiro teve os valores dos ingressos divulgados. O evento acontece na Farmasi Arena no dia 11 de outubro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 130 e R$ 1.850 e serão vendidos a partir do dia 20 de agosto. A luta principal da noite será entre o brasileiro Charles "do Bronxs" Oliveira e o azerbaidjano Rafael Fiziev.
Além da luta principal, Vicente Luque e Santiago Ponzinibbio disputam o peso-médio, Vitor Petrino enfrenta o americano Thomas Petersen. O brasileiro Jhonata Diniz luta contra o português Mário Pinto. Na última luta confirmada no UFC Fight Night do Rio de Janeiro, Julia Polastri enfrenta Karolina Kowalkiewicz.
Veja os valores e como comprar os ingressos do UFC Fight Night do Rio de Janeiro
|Setor
|Valor da inteira
|Valor da meia
Cadeira Corner Nível 3
R$ 260,00
R$ 130,00
Cadeira Lateral Nível 3
R$ 350,00
R$ 175,00
Cadeira Central Nível 3
R$ 450,00
R$ 225,00
Cadeira Corner Nível 1
R$ 690,00
R$ 345,00
Cadeira Lateral Nível 1
R$ 810,00
R$ 405,00
Cadeira Central Nível 1
R$ 950,00
R$ 475,00
Camarote
R$ 990,00
R$ 495,00
Cadeira Premium
R$ 1.250,00
R$ 625,00
Upper Floor
R$ 1.450,00
R$ 725,00
Octógono Premium
R$ 1.850,00
R$ 925,00
Os ingressos para o UFC Fight Night do Rio de Janeiro terão a venda aberta a partir de quarta-feira, 20 de agosto, através do site da Ticketmaster. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda exclusiva na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 12h, e fãs cadastrados no site do evento terão acesso a uma pré-venda na terça-feira, 19 de agosto, às 10h.
O UFC anunciou que a cidade do Rio de Janeiro receberá um Fight Night, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena (antiga Jeunesse Arena). A informação foi dada em primeira mão por Guilherme Cruz, do "MMA Fighting", e confirmada pelo Lance!. O cadastro para o acesso à pré-venda do evento já está disponível no site e na rede social da organização.
