UFC Rio tem preços de ingressos divulgados; valores e como comprar

O UFC Fight Night do Rio de Janeiro teve os valores dos ingressos divulgados. O evento acontece na Farmasi Arena no dia 11 de outubro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 130 e R$ 1.850 e serão vendidos a partir do dia 20 de agosto. A luta principal da noite será entre o brasileiro Charles "do Bronxs" Oliveira e o azerbaidjano Rafael Fiziev.

Além da luta principal, Vicente Luque e Santiago Ponzinibbio disputam o peso-médio, Vitor Petrino enfrenta o americano Thomas Petersen. O brasileiro Jhonata Diniz luta contra o português Mário Pinto. Na última luta confirmada no UFC Fight Night do Rio de Janeiro, Julia Polastri enfrenta Karolina Kowalkiewicz.

UFC retornará ao Rio de Janeiro em 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/UFC)

Veja os valores e como comprar os ingressos do UFC Fight Night do Rio de Janeiro

Setor Valor da inteira Valor da meia Cadeira Corner Nível 3 R$ 260,00 R$ 130,00 Cadeira Lateral Nível 3 R$ 350,00 R$ 175,00 Cadeira Central Nível 3 R$ 450,00 R$ 225,00 Cadeira Corner Nível 1 R$ 690,00 R$ 345,00 Cadeira Lateral Nível 1 R$ 810,00 R$ 405,00 Cadeira Central Nível 1 R$ 950,00 R$ 475,00 Camarote R$ 990,00 R$ 495,00 Cadeira Premium R$ 1.250,00 R$ 625,00 Upper Floor R$ 1.450,00 R$ 725,00 Octógono Premium R$ 1.850,00 R$ 925,00

Os ingressos para o UFC Fight Night do Rio de Janeiro terão a venda aberta a partir de quarta-feira, 20 de agosto, através do site da Ticketmaster. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda exclusiva na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 12h, e fãs cadastrados no site do evento terão acesso a uma pré-venda na terça-feira, 19 de agosto, às 10h.

Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

O UFC anunciou que a cidade do Rio de Janeiro receberá um Fight Night, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena (antiga Jeunesse Arena). A informação foi dada em primeira mão por Guilherme Cruz, do "MMA Fighting", e confirmada pelo Lance!. O cadastro para o acesso à pré-venda do evento já está disponível no site e na rede social da organização.

