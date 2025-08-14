menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

UFC Rio tem preços de ingressos divulgados; valores e como comprar

Evento acontece em outubro deste ano

Charles do Bronx Oliveira
imagem cameraCharles do Bronxs estará em luta principal do UFC Rio (Foto: Jordan Jones/AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 14/08/2025
16:18
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O UFC Fight Night do Rio de Janeiro teve os valores dos ingressos divulgados. O evento acontece na Farmasi Arena no dia 11 de outubro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 130 e R$ 1.850 e serão vendidos a partir do dia 20 de agosto. A luta principal da noite será entre o brasileiro Charles "do Bronxs" Oliveira e o azerbaidjano Rafael Fiziev.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Exclusivo: Pedro Scooby exalta atuação na preservação ‘direta’ do surfe

Além da luta principal, Vicente Luque e Santiago Ponzinibbio disputam o peso-médio, Vitor Petrino enfrenta o americano Thomas Petersen. O brasileiro Jhonata Diniz luta contra o português Mário Pinto. Na última luta confirmada no UFC Fight Night do Rio de Janeiro, Julia Polastri enfrenta Karolina Kowalkiewicz.

Pela nona vez, o Rio de Janeiro será palco de uma edição do UFC
UFC retornará ao Rio de Janeiro em 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/UFC)

Veja os valores e como comprar os ingressos do UFC Fight Night do Rio de Janeiro

SetorValor da inteiraValor da meia

Cadeira Corner Nível 3

R$ 260,00

R$ 130,00

Cadeira Lateral Nível 3

R$ 350,00

R$ 175,00

Cadeira Central Nível 3

R$ 450,00

R$ 225,00

Cadeira Corner Nível 1

R$ 690,00

R$ 345,00

Cadeira Lateral Nível 1

R$ 810,00

R$ 405,00

Cadeira Central Nível 1

R$ 950,00

R$ 475,00

Camarote

R$ 990,00

R$ 495,00

Cadeira Premium

R$ 1.250,00

R$ 625,00

Upper Floor

R$ 1.450,00

R$ 725,00

Octógono Premium

R$ 1.850,00

R$ 925,00

Os ingressos para o UFC Fight Night do Rio de Janeiro terão a venda aberta a partir de quarta-feira, 20 de agosto, através do site da Ticketmaster. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda exclusiva na segunda-feira, 18 de agosto, a partir das 12h, e fãs cadastrados no site do evento terão acesso a uma pré-venda na terça-feira, 19 de agosto, às 10h.

continua após a publicidade
Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)
Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

O UFC anunciou que a cidade do Rio de Janeiro receberá um Fight Night, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena (antiga Jeunesse Arena). A informação foi dada em primeira mão por Guilherme Cruz, do "MMA Fighting"e confirmada pelo Lance!. O cadastro para o acesso à pré-venda do evento já está disponível no site e na rede social da organização.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias