Charles do Bronx fatura valor milionário no UFC 317; veja valores

Mesmo derrotado na luta principal do UFC 317, realizada neste sábado (29), em Las Vegas, Charles do Bronx saiu do octógono com a conta bancária reforçada. Segundo estimativas de veículos especializados, o brasileiro faturou cerca de US$ 2,5 milhões, valor que equivale a R$ 13,7 milhões na cotação atual.

🥊 Entre os grandes da organização

Apesar de entrar no combate como azarão, Charles Oliveira manteve seu status como um dos nomes mais respeitados — e bem pagos — da divisão dos leves do Ultimate Fighting Championship. A quantia recebida considera a bolsa garantida pela luta e a divisão de parte das vendas do pay-per-view, direito que o ex-campeão conquistou por ser uma das grandes estrelas da organização.

De acordo com as mesmas fontes, em disputas anteriores pelo cinturão, como contra Justin Gaethje e Islam Makhachev, o brasileiro já havia embolsado entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 milhões por combate, sem contar bônus não divulgados.

📈 Popularidade segue em alta

Mesmo com o revés para o espanhol Ilia Topuria, que venceu por nocaute técnico no primeiro round e conquistou o cinturão vago, Charles do Bronx continua sendo uma figura valorizada dentro do UFC. Seu estilo agressivo, histórico de finalizações e enorme base de fãs no Brasil o mantêm como peça-chave para eventos de grande bilheteria.

Se o UFC 317 tiver desempenho positivo nas vendas de PPV — algo provável devido ao card recheado e ao timing da International Fight Week —, o valor final recebido por Charles pode superar com folga os US$ 2,5 milhões estimados.

📊 Estimativa de faturamento de Charles do Bronx no UFC 317:

💵 Bolsa + PPV estimado: US$ 2,5 milhões 📅 Cotação usada: R$ 5,48 🇧🇷 Valor em real: R$ 13.700.000

