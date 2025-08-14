Rodrigo Sezinando projeta final do TUF 33: ‘Estou indo para dar show’

Os finalistas do The Ultimate Fighter 33 (TUF), entram em ação neste sábado (16), no UFC 319, em Chicago (EUA). Na categoria dos meio-médios, o brasileiro Rodrigo Sezinando e o ucraniano Daniil Donchenko, se enfrentam em busca de um contrato com o Ultimate. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o lutador da academia "Nova União" falou sobre a sua participação no reality show.

No início de sua participação no TUF, Rodrigo Sezinando protagonizou, ao lado de Daniel Bianchini, a maior rivalidade da 33ª edição do programa. Os compatriotas se enfrentaram nas quartas de final do reality show. O carioca destacou a importância dessa "treta" para aumentar a visibilidade do programa.

- Eu, sinceramente, acho que a minha rivalidade com o Diego Bianchini foi o que vendeu o TUF 33, né, essa temporada aí, porque não teve tanto drama. Acho que essa rivalidade aí minha com o Diego Bianchini foi o que chamou atenção do público, para o evento, então, eu acho que foi, foi muito bom, tanto para mim, quanto para ele, (1:52) quanto para a organização também, entendeu? - disse Sezinando.

Ao contrário das quartas de final, a semifinal trouxe um clima mais amistoso. Rodrigo Sezinando, parceiro de equipe de Daniel Cormier, falou sobre a experiência de enfrentar Jeff Creighton. O brasileiro fez questão de elogiar seu companheiro de equipe.

- A gente também teve a desavença ali, né, na casa, quando a gente descobriu que ia ter que lutar, mas o Jeffrey é um cara sensacional. Com certeza é o cara mais duro na casa, depois de mim. Ele é o lutador mais completo, que tem ali. Ele pode fazer a parte do grappling e pode fazer a parte do striking muito bem. Bom, foi bem tranquilo, porque a gente já sabia, desde o primeiro dia, que isso poderia acontecer, quando os times foram escolhidos. Mas foi uma experiência muito boa. Agora fui terminar o meu camp com o Daniel Cormier também, e o Jeff veio para ajudar aí no final do camping, então, tá, tá sendo uma experiência sensacional para mim - afirmou Sezinando.

Rodrigo compartilhou a sensação de lutar em um card numerado do UFC e comentou sobre como a organização o enxerga na promoção de lutas.

- Cara, eu já venho mentalizando, visualizando isso, desde quando eles me mandaram um contrato, então, assim, eu tô muito feliz, muito surpreso, por tá já fazendo minha primeira luta em um cargo numerado, né, um pay-per-view, e tem um porquê deles fazerem isso, eles sabem o potencial que a gente tem, então, eles sabem que a gente chegou no UFC para ficar, para vender e para atrair mais o público. Eu tô pronto, tô preparado e querendo muito e eu, com certeza, vou ser aí o último homem de pé - falou o lutador.

Otimista e empolgado, o finalista do The Ultimate Fighter 33 (TUF) projetou a sua atuação no duelo contra Daniil Donchenko, neste sábado (16).

- Com certeza, com certeza, eu tô indo pra dar show, entendeu, eu não tô indo pra ganhar por decisão, não quero que essa luta vá pra decisão e eu consigo visualizar essa luta acabando por knockout ou finalização. Eu tô pronto e preparado pros dois, se eu tiver que parar no meio ali e chamar ele (para o centro do octógono) como Max Holloway fez, vou fazer, irmão - completou.

Rodrigo Sezinando e Jeff Creighton na encarada da semifinal do TUF 33 (Foto: Reprodução/Instagram)

