Carlos Prates projeta UFC 319 e manda recado a Geoff Neal: ‘Sou uma coisa nova para ele’
Brasileiro espera voltar a vencer no Ultimate, após revés contra Ian Garry
Carlos Prates enfrentará Geoff Neal neste sábado (16), no UFC 319. O confronto entre os meio-médios ocorrerá no United Center, em Chicago, EUA. Originalmente programada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão do americano. Confiante, o brasileiro comentou, em entrevista exclusiva ao Lance!, se houve alguma alteração em sua preparação atual em comparação com a anterior.
Campeão do UFC crava vitória de Caio Borralho sobre Imavov
- Eu ia lutar com ele, já tinha estudado ele, já tinha começado a treinar para lutar contra ele. Então a gente retomou os trabalhos e a preparação, como sempre, está 100%, estamos treinando para caramba, treinando bem, daquele jeito. A gente continuou no mesmo plano que a gente tinha, treinando do mesmo jeito, dando ênfase em algumas coisas ali no ponto forte dele. Tomar cuidado com as mãos pesadas dele, mas a gente já vinha treinando já e a gente só retomou as atividades - disse Prates.
Embora Carlos Prates esteja otimista para o confronto, alguns fãs especulam que Geoff Neal possa ter uma vantagem, já que teve tempo adicional para estudar o estilo de Prates em sua luta contra Garry. No entanto, o brasileiro assegurou a seus fãs que é ele quem tem o potencial de surpreender Neal.
- Não, não, eu acho que não. Acho que, pelo contrário, eu sou uma coisa nova para ele, porque ele nunca lutou com um canhoto. Na verdade, ele lutou com o Rafael dos Anjos, mas o Rafael se machucou na luta, então acredito que vai ser uma coisa nova para ele - finalizou.
