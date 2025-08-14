menu hamburguer
Lutas

Carlos Prates projeta UFC 319 e manda recado a Geoff Neal: ‘Sou uma coisa nova para ele’

Brasileiro espera voltar a vencer no Ultimate, após revés contra Ian Garry

Carlos Prates x Geoff Neal - UFC 314
imagem cameraCarlos Prates e Geoff Neal em evento promocional do UFC 314 (Foto: Reprodução / Instagram)
image-1-1-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 14/08/2025
10:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlos Prates enfrentará Geoff Neal neste sábado (16), no UFC 319. O confronto entre os meio-médios ocorrerá no United Center, em Chicago, EUA. Originalmente programada para o UFC 314 em Miami, a luta foi adiada devido a uma lesão do americano. Confiante, o brasileiro comentou, em entrevista exclusiva ao Lance!, se houve alguma alteração em sua preparação atual em comparação com a anterior.

- Eu ia lutar com ele, já tinha estudado ele, já tinha começado a treinar para lutar contra ele. Então a gente retomou os trabalhos e a preparação, como sempre, está 100%, estamos treinando para caramba, treinando bem, daquele jeito. A gente continuou no mesmo plano que a gente tinha, treinando do mesmo jeito, dando ênfase em algumas coisas ali no ponto forte dele. Tomar cuidado com as mãos pesadas dele, mas a gente já vinha treinando já e a gente só retomou as atividades - disse Prates.

Embora Carlos Prates esteja otimista para o confronto, alguns fãs especulam que Geoff Neal possa ter uma vantagem, já que teve tempo adicional para estudar o estilo de Prates em sua luta contra Garry. No entanto, o brasileiro assegurou a seus fãs que é ele quem tem o potencial de surpreender Neal.

- Não, não, eu acho que não. Acho que, pelo contrário, eu sou uma coisa nova para ele, porque ele nunca lutou com um canhoto. Na verdade, ele lutou com o Rafael dos Anjos, mas o Rafael se machucou na luta, então acredito que vai ser uma coisa nova para ele - finalizou.

Carlos Prates e Geoff Neal em encarada do UFC (Foto: Reprodução/Reprodução)
