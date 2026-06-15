Topuria perde invencibilidade, e Gaethje se torna campeão no UFC Casa Branca
Evento histórico aconteceu neste domingo (14)
Toda sequência chega ao fim. Depois de anos sem conhecer a derrota no MMA profissional, Ilia Topuria viu sua invencibilidade cair diante de Justin Gaethje no UFC Casa Branca neste domingo (14). Em uma luta intensa e repleta de reviravoltas, o espanhol resistiu até o quarto round, mas não teve condições de continuar após o desgaste acumulado durante o combate.
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Como foi a luta entre Topuria e Gaethje?
Primeiro round
A luta começou em ritmo acelerado, com trocação franca dos dois lados. Gaethje chegou a ensaiar uma queda logo nos primeiros minutos, mas Topuria defendeu sem maiores dificuldades. O norte-americano teve bons momentos com jabs, diretos e chutes, enquanto o rival absorvia os golpes e seguia pressionando em direção à grade.
Apesar do controle territorial do georgiano, os ataques mais contundentes pareciam sair das mãos de rival. O rosto do georgiano naturalizado espanhol já apresentava marcas da batalha, que terminou com uma verdadeira guerra nos segundos finais, marcada por sequências perigosas dos dois lados.
Segundo round
Justin Gaethje voltou agressivo para o segundo assalto e continuou encontrando espaço para trabalhar a trocação. O então campeão dos leves, por outro lado, manteve a postura ofensiva e não deixou de pressionar o adversário.
Na segunda metade do round, o panorama mudou. Uma sequência de ganchos na linha de cintura deixou Gaethje visivelmente abalado e próximo de ser definido. Para esfriar o momento do rival, o norte-americano levou a luta para o chão. Topuria tentou aproveitar a oportunidade para buscar uma finalização, mas encontrou boa defesa e viu o combate seguir vivo.
Terceiro round
O desgaste físico passou a ser evidente no terceiro assalto. Com a guarda mais baixa, Topuria ofereceu espaços que Gaethje aproveitou com eficiência. O norte-americano encaixou bons golpes retos e, pouco depois, conseguiu um raro knockdown sobre o rival.
A partir daí, Gaethje assumiu o controle da luta. Mesmo cansado e sentindo os golpes, Topuria resistiu à pressão e conseguiu sobreviver até o fim do cronômetro.
Quarto round
O equilíbrio voltou a marcar o início do quarto round. Gaethje conseguiu mais uma queda, mas a disputa rapidamente retornou para a trocação, cenário em que ambos já demonstravam claros sinais de desgaste.
Buscando o nocaute, Topuria insistiu em levar a luta para o chão e chegou a controlar uma das ações por cima. O acúmulo de danos, porém, começou a cobrar seu preço. Com dificuldades para enxergar e visivelmente debilitado, o lutador não apresentava condições ideais para continuar. Ao fim do assalto, a arbitragem interrompeu o combate e decretou a vitória de Gaethje.
Alex Poatan é o único do Brasil sem vitória
A expectativa dos brasileiros estava voltada para a luta principal da noite. Em busca do cinturão interino dos pesos-pesados, Alex Poatan encarou Ciryl Gane em um duelo equilibrado durante o primeiro round. O brasileiro apostou nos chutes e chegou a fechar o assalto com bons golpes, enquanto o francês respondeu com jabs e levou vantagem nas ações de boxe.
A experiência de Gane na categoria, no entanto, fez a diferença no segundo round. Pouco depois do primeiro minuto, um jab do francês abalou Poatan e abriu caminho para o golpe decisivo. O brasileiro ainda tentou reagir com uma investida nas pernas do adversário, mas não conseguiu levar a luta para o chão. Na sequência, um cruzado de esquerda derrubou o ex-campeão dos meio-pesados, forçando o árbitro Herb Dean a interromper o combate e decretar a vitória por nocaute técnico.
No início da noite, porém, os fãs no Brasil foram felizes. A abertura do card histórico ficou marcada pela vitória de Diego Lopes sobre o norte-americano Steve Garcia, por nocaute técnico no segundo round. No assalto inicial, a disputa se manteve equilibrada, mas alguns golpes bem conectados já colocavam o brasileiro em vantagem. O desfecho, porém, nem precisou passar pelas mãos dos juízes.
Na volta para o segundo round, Lopes aumentou a pressão e passou a encurralar o adversário contra a grade. A oportunidade de definir o combate surgiu na metade do assalto, quando o brasileiro encaixou uma sequência precisa que abalou Garcia e forçou a interrupção do árbitro.
Duas lutas depois, veio mais uma vitória para o Brasil. Desta vez, menos de cinco minutos foram necessários para que o resultado fosse decretado, também por nocaute técnico. Mauricio Ruffy neutralizou todas as tentativas de queda de Michael Chandler e estudou o confronto até encontrar a brecha ideal para atacar.
A chance apareceu na reta final do primeiro round. Após um direto no nariz que deixou o norte-americano visivelmente abalado, Ruffy percebeu que o fim estava próximo. Uma sequência de golpes no rosto de Chandler, seguida pelo tradicional chute giratório do brasileiro, selou a vitória e encerrou o combate.
Resultados do UFC Casa Branca
Card Completo
Justin Gaethje venceu Ilia Topuria por nocaute técnico (desistência do corner) aos 5m00s do 4° round
Ciryl Gane venceu Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico a 1m27s do 2° round
Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute aos 4m02s do 2° round
Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4m09s do 2° round
Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 4m29s do 1° round
Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico aos 4m34s do 1° round
Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute aos 2m42s do 2° round
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