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Topuria perde invencibilidade, e Gaethje se torna campeão no UFC Casa Branca

Evento histórico aconteceu neste domingo (14)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 02:20
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Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

Toda sequência chega ao fim. Depois de anos sem conhecer a derrota no MMA profissional, Ilia Topuria viu sua invencibilidade cair diante de Justin Gaethje no UFC Casa Branca neste domingo (14). Em uma luta intensa e repleta de reviravoltas, o espanhol resistiu até o quarto round, mas não teve condições de continuar após o desgaste acumulado durante o combate.

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    Como foi a luta entre Topuria e Gaethje?

    Primeiro round

    A luta começou em ritmo acelerado, com trocação franca dos dois lados. Gaethje chegou a ensaiar uma queda logo nos primeiros minutos, mas Topuria defendeu sem maiores dificuldades. O norte-americano teve bons momentos com jabs, diretos e chutes, enquanto o rival absorvia os golpes e seguia pressionando em direção à grade.

    Apesar do controle territorial do georgiano, os ataques mais contundentes pareciam sair das mãos de rival. O rosto do georgiano naturalizado espanhol já apresentava marcas da batalha, que terminou com uma verdadeira guerra nos segundos finais, marcada por sequências perigosas dos dois lados.

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    Segundo round

    Justin Gaethje voltou agressivo para o segundo assalto e continuou encontrando espaço para trabalhar a trocação. O então campeão dos leves, por outro lado, manteve a postura ofensiva e não deixou de pressionar o adversário.

    Na segunda metade do round, o panorama mudou. Uma sequência de ganchos na linha de cintura deixou Gaethje visivelmente abalado e próximo de ser definido. Para esfriar o momento do rival, o norte-americano levou a luta para o chão. Topuria tentou aproveitar a oportunidade para buscar uma finalização, mas encontrou boa defesa e viu o combate seguir vivo.

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    Terceiro round

    O desgaste físico passou a ser evidente no terceiro assalto. Com a guarda mais baixa, Topuria ofereceu espaços que Gaethje aproveitou com eficiência. O norte-americano encaixou bons golpes retos e, pouco depois, conseguiu um raro knockdown sobre o rival.

    A partir daí, Gaethje assumiu o controle da luta. Mesmo cansado e sentindo os golpes, Topuria resistiu à pressão e conseguiu sobreviver até o fim do cronômetro.

    Quarto round

    O equilíbrio voltou a marcar o início do quarto round. Gaethje conseguiu mais uma queda, mas a disputa rapidamente retornou para a trocação, cenário em que ambos já demonstravam claros sinais de desgaste.

    Buscando o nocaute, Topuria insistiu em levar a luta para o chão e chegou a controlar uma das ações por cima. O acúmulo de danos, porém, começou a cobrar seu preço. Com dificuldades para enxergar e visivelmente debilitado, o lutador não apresentava condições ideais para continuar. Ao fim do assalto, a arbitragem interrompeu o combate e decretou a vitória de Gaethje.

    Alex Poatan é o único do Brasil sem vitória

    A expectativa dos brasileiros estava voltada para a luta principal da noite. Em busca do cinturão interino dos pesos-pesados, Alex Poatan encarou Ciryl Gane em um duelo equilibrado durante o primeiro round. O brasileiro apostou nos chutes e chegou a fechar o assalto com bons golpes, enquanto o francês respondeu com jabs e levou vantagem nas ações de boxe.

    A experiência de Gane na categoria, no entanto, fez a diferença no segundo round. Pouco depois do primeiro minuto, um jab do francês abalou Poatan e abriu caminho para o golpe decisivo. O brasileiro ainda tentou reagir com uma investida nas pernas do adversário, mas não conseguiu levar a luta para o chão. Na sequência, um cruzado de esquerda derrubou o ex-campeão dos meio-pesados, forçando o árbitro Herb Dean a interromper o combate e decretar a vitória por nocaute técnico.

    No início da noite, porém, os fãs no Brasil foram felizes. A abertura do card histórico ficou marcada pela vitória de Diego Lopes sobre o norte-americano Steve Garcia, por nocaute técnico no segundo round. No assalto inicial, a disputa se manteve equilibrada, mas alguns golpes bem conectados já colocavam o brasileiro em vantagem. O desfecho, porém, nem precisou passar pelas mãos dos juízes.

    Na volta para o segundo round, Lopes aumentou a pressão e passou a encurralar o adversário contra a grade. A oportunidade de definir o combate surgiu na metade do assalto, quando o brasileiro encaixou uma sequência precisa que abalou Garcia e forçou a interrupção do árbitro.

    Duas lutas depois, veio mais uma vitória para o Brasil. Desta vez, menos de cinco minutos foram necessários para que o resultado fosse decretado, também por nocaute técnico. Mauricio Ruffy neutralizou todas as tentativas de queda de Michael Chandler e estudou o confronto até encontrar a brecha ideal para atacar.

    A chance apareceu na reta final do primeiro round. Após um direto no nariz que deixou o norte-americano visivelmente abalado, Ruffy percebeu que o fim estava próximo. Uma sequência de golpes no rosto de Chandler, seguida pelo tradicional chute giratório do brasileiro, selou a vitória e encerrou o combate.

    Resultados do UFC Casa Branca

    Card Completo

    Justin Gaethje venceu Ilia Topuria por nocaute técnico (desistência do corner) aos 5m00s do 4° round
    Ciryl Gane venceu Alex "Poatan" Pereira por nocaute técnico a 1m27s do 2° round
    Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute aos 4m02s do 2° round
    Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4m09s do 2° round
    Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 4m29s do 1° round
    Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute técnico aos 4m34s do 1° round
    Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute aos 2m42s do 2° round

    Card oficial do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    Card oficial do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)

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