Pantoja foca na luta e promete lição a Joshua Van no UFC 331

No UFC 331, Alexandre Pantoja entra com o foco voltado exclusivamente para a noite de luta, sem interesse em alimentar a rivalidade com Joshua Van. O brasileiro declarou que sua mentalidade para o confronto do próximo sábado (19) é diferente da adotada no primeiro duelo.

O evento acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, e coloca Pantoja diante do atual campeão dos moscas (até 56,7 kg) na luta principal do UFC 331. Em entrevista ao podcast Full Send, o ex-campeão deixou seu objetivo claro: reconquistar o cinturão e acertar as contas com o birmanês que o derrotou de forma polêmica.

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— Desta vez vai ser um pouco diferente da última. Não tento mais promover a luta; estou aqui para lutar. Estou na semana da luta e não estou aqui pela coletiva de imprensa. Não importa o que ele fale. Sei que as pessoas adoram a coletiva e tudo mais, mas dei um show na última vez. Minha mente está focada apenas no sábado — afirmou Pantoja.

A luta que originou a rivalidade no UFC

O primeiro combate entre os dois ocorreu em dezembro, no UFC 323. A luta marcava a quinta defesa de cinturão de Alexandre Pantoja, a maior marca desde o reinado de Demetrious Johnson. O resultado, porém, veio de forma inesperada: ao tentar amortecer uma queda após sofrer um chute alto, o brasileiro lesionou o braço esquerdo e perdeu o título em 26 segundos.

Alexandre Pantoja em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

A conquista de Van gerou questionamentos entre fãs e especialistas sobre os méritos do cinturão obtido naquelas circunstâncias. O birmanês respondeu às críticas na defesa do título contra Tatsuro Taira, no UFC 328, em que nocauteou o japonês no quinto round.

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Apesar de o brasileiro ter revelado um mental diferente, a rivalidade já extrapolou o octógono nesta semana. Após se comportar como se tivesse vencido Pantoja em um combate regular, Van passou a ser visto pelo brasileiro como um adversário desrespeitoso. No media day do UFC 331, Pantoja chegou a discutir com o campeão e partiu em sua direção.

— Quando me levantei, tentei dar um pouco de educação para ele. Sou dos anos 90; naquela época, se você não respeitava sua mãe ou seu pai, eles te davam um tapa — declarou Pantoja.

O brasileiro comparou a situação ao papel de pai. "Em algum momento pensei nisso, mas Dana White me impediu. Meus filhos têm 15 e 12 anos. Ambos são meninos muito bons, mas às vezes preciso ficar próximo e balançar a cabeça deles um pouco. Talvez eu tente fazer isso com Van. Tenho o mesmo sentimento", concluiu.

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Joshua Van confiante contra Pantoja

Do outro lado, Joshua Van chega confiante ao reencontro. Em entrevista ao Full Send MMA, o campeão afirmou que sua equipe identificou uma vulnerabilidade no jogo de Pantoja, sem revelar detalhes sobre o plano.

— Estudamos ele e vimos uma pequena brecha que ele tem no seu jogo, que vamos explorar. Há algumas coisas que não posso falar, mas vai ser feito em 3 rounds — disse Van.

Com Pantoja x Van, confira o card completo do UFC 331

Card Principal

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja

Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Mauricio Ruffy

Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Dooho Choi

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Sean Sharaf

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski

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Card Preliminar

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Charles Jourdain

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne

Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz

Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Brunno Ferreira

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura

Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Joanderson Brito

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