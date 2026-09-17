Scott Coker está de volta ao comando de uma organização de MMA. Ex-CEO do Bellator e fundador do Strikeforce, o dirigente anunciou a criação da Ki MMA, nova liga global que tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2027. O projeto conta com investimento de US$ 60 milhões e terá a participação de duas lendas brasileiras nos bastidores: Cris Cyborg e Royce Gracie.

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A nova organização foi apresentada oficialmente na última segunda-feira (14), em Nova York, nos Estados Unidos. Ao lado do empresário Peter Y. Levin, Coker revelou os primeiros detalhes da competição, que terá como principal atração um World Grand Prix com 32 lutadores e será disputado inicialmente na categoria peso-pena (até 65,8 kg).

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Novo formato de competição

A Ki MMA pretende dividir os participantes em quatro torneios continentais, com oito atletas representando cada região. América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul terão suas próprias competições em formato de eliminação simples, até que reste apenas um campeão.

Os quatro vencedores avançarão para a decisão do World Grand Prix. A final mundial será realizada em uma única noite, com semifinais e final no mesmo evento. Dessa forma, o lutador que conquistar o primeiro cinturão da organização precisará vencer cinco combates ao longo de toda a competição.

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Além do formato de torneio, outra novidade está no palco das disputas. A Ki MMA decidiu deixar o octógono de lado e anunciou que todas as lutas serão realizadas em um ringue, em uma tentativa de resgatar uma característica tradicional das artes marciais mistas.

— Alguns dos momentos mais gratificantes da minha carreira foram ver lutadores deixarem de ser promessas para se tornarem estrelas no cenário mundial, e é exatamente isso que queremos fazer com a Ki MMA. Estamos oferecendo a lutadores de quatro continentes um caminho claro para se tornarem o primeiro campeão do nosso Grand Prix Mundial — afirmou Coker.

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Cris Cyborg e Royce Gracie na Ki MMA

A presença brasileira também chama atenção no projeto. Cris Cyborg e Royce Gracie participaram do anúncio oficial em Nova York e fazem parte do grupo de embaixadores e conselheiros da nova organização.

Os dois estarão ao lado de outros nomes históricos do MMA, como Fedor Emelianenko, Randy Couture, Nate Diaz, Tyron Woodley, Frank Shamrock e Mark Coleman. A proposta da Ki MMA é utilizar a experiência dessas figuras para ajudar no desenvolvimento dos novos talentos que chegarão à organização.

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Por enquanto, a liga ainda não divulgou os nomes dos 32 participantes do primeiro Grand Prix. As cidades que receberão os eventos, as datas das etapas e os parceiros de transmissão também serão anunciados posteriormente.