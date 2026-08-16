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Islam Makhachev sofre, mas defende cinturão no UFC 330

Na luta co-principal, Mackenzie Dern manteve cinturão do Brasil ao derrotar canadense

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 01:30
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Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Islam Makhachev segue como campeão dos meio-médios (até 77,1 kg). Neste sábado (15), no UFC 330, o russo superou Ian Machado Garry por decisão unânime após cinco rounds de um confronto marcado pelo domínio do jogo de chão. O irlandês teve bons momentos na trocação, mas não conseguiu evitar que o campeão impusesse seu ritmo nas principais ações da luta.

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Confira a análise do card principal do UFC 330

Como foi a luta?

Primeiro round

Islam precisou de apenas três chutes antes de recorrer ao seu principal recurso: o jogo de chão. O russo tentou primeiro um single leg, mas Ian Machado Garry defendeu bem. Na sequência, Makhachev mudou a estratégia, aplicou o double leg e conseguiu completar a queda.

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Garry rapidamente buscou a grade e passou a trabalhar para se levantar, enquanto o campeão tentava manter o controle da posição. O irlandês conseguiu recuperar a posição de pé aos poucos, mas a luta permaneceu sem golpes significativos durante boa parte do assalto. Makhachev, por sua vez, manteve o controle e terminou o round sem permitir grandes ações do desafiante.

Segundo round

Diferentemente do primeiro assalto, a luta permaneceu em pé durante boa parte dos cinco minutos. Em um duelo bastante estudado, principalmente pela diferença de tamanho e envergadura, os dois passaram a trabalhar com fintas e ataques pontuais.

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Makhachev encontrou uma oportunidade no clinch e conseguiu encaixar o pescoço de Garry. O irlandês levou a disputa para a grade e conseguiu se manter ali por alguns instantes, mas uma saída mal calculada abriu espaço para o russo acertar um excelente chute alto no queixo, levando o desafiante ao knockdown.

Com Garry sentindo, Islam aproveitou para levar a luta novamente ao chão. Por cima, o campeão controlou as ações e permaneceu dominante até o fim do assalto.

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Terceiro round

O terceiro assalto começou de maneira semelhante ao anterior, com os dois lutadores estudando os movimentos do adversário e abusando das fintas antes de atacar. Makhachev, então, conseguiu novamente levar Garry para o chão.

O irlandês se recuperou rapidamente e conseguiu voltar à luta em pé. Já na reta final, Garry encontrou seu melhor momento no confronto até então. A pouco mais de um minuto para o fim, o desafiante acertou um belo chute alto na cabeça do russo.

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Depois do golpe, a disputa voltou a ficar mais acirrada em pé. Garry passou a tomar mais iniciativa, enquanto Makhachev respondeu com boas defesas e evitou os ataques mais perigosos do irlandês.

Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330
Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Quarto round

A luta começou novamente em pé, mas Makhachev logo tentou levar o confronto para o chão. Garry defendeu a investida e conduziu a disputa até a grade, onde os dois permaneceram durante praticamente todo o assalto.

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Enquanto o campeão tentava dominar a posição e encontrar espaço para concluir a queda, o irlandês trabalhava com golpes fortes no corpo. Garry conseguiu dificultar as ações de Makhachev, mas também não encontrou espaço para transformar a boa defesa em uma posição ofensiva.

O cenário permaneceu praticamente o mesmo até o fim do round, com o russo buscando o controle e o desafiante tentando responder na curta distância.

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Quinto round

Como já havia acontecido nos assaltos anteriores, os dois começaram o último round com uma rápida troca de golpes antes de Makhachev voltar a apostar no jogo de chão. Dessa vez, Garry tentou levar a disputa para a grade, mas o russo conseguiu completar a queda.

Islam rapidamente chegou às costas do irlandês e fechou o cadeado com as pernas. A partir daí, passou a trabalhar para encaixar o mata-leão, enquanto Garry concentrava os esforços na defesa.

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O desafiante conseguiu resistir até o fim do combate, mas permaneceu sob o controle do campeão durante os minutos finais. Após cinco rounds, a vitória de Islam Makhachev por decisão unânime foi confirmada, mantendo o russo no topo da divisão dos meio-médios.

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Mackenzie Dern mantém cinturão do Brasil no UFC

Além de Makhachev, o UFC 330 também teve cinturão em jogo para o Brasil. Mackenzie Dern defendeu pela primeira vez o título do peso-palha (até 52,2 kg) e superou Gillian Robertson por decisão unânime após cinco rounds. Com o resultado, a brasileira manteve o único cinturão do país na organização e ampliou o momento de destaque desde a conquista diante de Virna Jandiroba.

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Assim como Makhachev, a campeã teve no jogo de chão sua principal arma durante o confronto. Dern conseguiu impor seu ritmo em diferentes momentos, acumulou posições de controle e ainda ameaçou a canadense com tentativas de mata-leão e chave de braço. Robertson, por sua vez, encontrou bons momentos, principalmente na trocação e nas defesas de queda, mas não foi suficiente para tirar o título das mãos da brasileira.

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