O UFC 334 já tem suas duas principais disputas de cinturão definidas, e Alex Pereira, o Poatan, ficou fora da briga pelo título dos pesos-pesados. O evento acontece em 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, e terá Ciryl Gane x Josh Hokit pelo cinturão da categoria e Kayla Harrison x Amanda Nunes pelo título do peso-galo feminino.

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A definição do combate na divisão até 120 kg ocorre depois de Tom Aspinall deixar o cinturão vago por causa de uma lesão. Gane, que havia conquistado o título interino, passou a ocupar o posto de campeão e terá Hokit como próximo desafiante.

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A escolha chama atenção no Brasil porque Poatan vinha sendo associado a uma possível disputa pelo cinturão dos pesados. O brasileiro, porém, não aparece entre os nomes confirmados para a luta pelo título no UFC 334. O card também terá outros representantes do país, como Caio Borralho e Bia Mesquita.

Poatan fica fora da disputa pelo cinturão dos pesados

A ausência de Alex Pereira é o principal destaque da definição do UFC 334 para o público brasileiro. O ex-campeão dos meio-pesados havia manifestado interesse em seguir nos pesos-pesados, mas a organização definiu Gane e Hokit para a disputa pelo título.

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O francês já havia enfrentado Poatan em 2026, quando venceu o brasileiro por nocaute técnico no UFC Casa Branca. O resultado ocorreu em junho, antes da atual definição da divisão dos pesados.

Agora, Gane terá a primeira defesa do cinturão linear diante de Hokit, que chega à disputa depois de subir na divisão e conquistar espaço entre os principais nomes da categoria.

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Amanda Nunes volta ao UFC para disputar cinturão

O segundo cinturão em disputa terá uma brasileira como protagonista. Amanda Nunes retorna ao octógono para enfrentar Kayla Harrison pelo título peso-galo feminino.

A luta marca a volta de Amanda após sua aposentadoria e coloca a ex-campeã de duas divisões novamente em uma disputa de título. Do outro lado, Harrison fará a defesa do cinturão conquistado diante de Julianna Peña.

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Outros brasileiros confirmados no UFC 334

Além de Amanda Nunes e da ausência de Poatan na disputa pelo cinturão dos pesados, o card já conta com outros brasileiros.

Caio Borralho enfrenta Yousri Belgaroui no peso-médio, enquanto Bia Mesquita encara Macy Chiasson pelo peso-galo feminino. Jefferson Nascimento também está confirmado no evento contra Nazim Sadykhov, no peso-leve.

UFC 334: principais lutas

Ciryl Gane x Josh Hokit — cinturão dos pesos-pesados Kayla Harrison x Amanda Nunes — cinturão peso-galo feminino Caio Borralho x Yousri Belgaroui — peso-médio Uros Medic x Kevin Holland — peso-meio-médio Bia Mesquita x Macy Chiasson — peso-galo feminino Jefferson Nascimento x Nazim Sadykhov — peso-leve

Poatan em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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