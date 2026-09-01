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Após lesão de campeã, brasileira fica sem desafiante no UFC 332

O duelo entre Natália Silva e Valentina Shevchenko era um dos mais esperados do MMA feminino

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 19:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Natália Silva é a número um do ranking peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Natália Silva no UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram)

Dia 3 de outubro marcaria a oportunidade de Natália Silva conquistar mais um cinturão do UFC. No entanto, ao que indicam informações do "Ag Fight", Valentina Shevchenko se lesionou e não terá condições de entrar no octógono do evento numerado 332.

O problema físico da russa não foi divulgado, mas, com a baixa da atual campeã do peso-mosca (até 57 kg), o UFC 332 permanece sem uma luta principal definida. O encontro entre as lutadoras era um dos mais esperados do MMA feminino.

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Agora, sem adversária na briga pelo cinturão, a brasileira está embalada por uma sequência de 14 triunfos, incluindo uma campanha invicta desde a estreia no UFC. Após uma vitória dominante sobre Rose Namajunas, em janeiro, a atleta de 28 anos se confirmou como principal desafiante ao título.

Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Reprodução Instagram ufc)
Natália Silva vence Namajunas no UFC 324 (Reprodução Instagram ufc)

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Brasileiros em ação no UFC 332

Embora Natália Silva tenha ficado fora do UFC 332 após a lesão da adversária, o Brasil ainda contará com grandes nomes no octógono. Entre os principais destaques está Deiveson Figueiredo, que terá pela frente Payton Talbott no peso-galo (até 61,2 kg). O duelo representa uma oportunidade para o brasileiro mostrar força e se manter em evidência na divisão.

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Outro representante do país será Johnny Walker. O brasileiro fará sua estreia na categoria dos pesos-pesados (até 120,2 kg) diante de Mick Parkin. A mudança de divisão aumenta a expectativa em torno da apresentação de Walker, que buscará começar essa nova fase da carreira com um resultado positivo.

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