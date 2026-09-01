Após lesão de campeã, brasileira fica sem desafiante no UFC 332
O duelo entre Natália Silva e Valentina Shevchenko era um dos mais esperados do MMA feminino
Dia 3 de outubro marcaria a oportunidade de Natália Silva conquistar mais um cinturão do UFC. No entanto, ao que indicam informações do "Ag Fight", Valentina Shevchenko se lesionou e não terá condições de entrar no octógono do evento numerado 332.
O problema físico da russa não foi divulgado, mas, com a baixa da atual campeã do peso-mosca (até 57 kg), o UFC 332 permanece sem uma luta principal definida. O encontro entre as lutadoras era um dos mais esperados do MMA feminino.
Agora, sem adversária na briga pelo cinturão, a brasileira está embalada por uma sequência de 14 triunfos, incluindo uma campanha invicta desde a estreia no UFC. Após uma vitória dominante sobre Rose Namajunas, em janeiro, a atleta de 28 anos se confirmou como principal desafiante ao título.
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Brasileiros em ação no UFC 332
Embora Natália Silva tenha ficado fora do UFC 332 após a lesão da adversária, o Brasil ainda contará com grandes nomes no octógono. Entre os principais destaques está Deiveson Figueiredo, que terá pela frente Payton Talbott no peso-galo (até 61,2 kg). O duelo representa uma oportunidade para o brasileiro mostrar força e se manter em evidência na divisão.
Outro representante do país será Johnny Walker. O brasileiro fará sua estreia na categoria dos pesos-pesados (até 120,2 kg) diante de Mick Parkin. A mudança de divisão aumenta a expectativa em torno da apresentação de Walker, que buscará começar essa nova fase da carreira com um resultado positivo.
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🥊 Brasil no UFC
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