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Alex Poatan provoca Ciryl Gane e pede revanche no UFC

Brasileiro, nocauteado no UFC Casa Branca, ironiza promoção do francês a campeão da categoria dos pesados

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
17/09/2026 14:03
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Alex Poatan intensificou as provocações a Ciryl Gane nas redes sociais e reforçou a campanha por uma revanche contra o francês, agora campeão dos pesos-pesados do Ultimate. O brasileiro, nocauteado por Gane no UFC Casa Branca, usou o Instagram para ironizar o histórico do rival.

Na publicação, Poatan relembrou derrotas de Gane para Francis Ngannou e Jon Jones, fez referência ao confronto do francês com Alexander Volkov e voltou a acusar o adversário de ter aplicado golpes ilegais na luta entre os dois. A postagem ainda veio acompanhada de emojis de risadas, ao lado da palavra "campeão", reforçando o tom de deboche.

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A provocação veio após Gane ser coroado campeão dos pesos-pesados sem disputar uma luta, o que levou Poatan a intensificar a pressão pelo reencontro. Após Tom Aspinall abrir mão do cinturão, o francês, que era o campeão interino da categoria, passou a ser reconhecido como dono do título linear.

Revanche entre Poatan e Gane

Tanto Poatan quanto Gane já sinalizaram abertura para uma revanche, embora com condições distintas. Em vídeo publicado no Instagram, o brasileiro afirmou que este reencontro com o francês é "a luta que faz sentido" para ele neste momento.

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Gane, por sua vez, declarou ao RMC Sport Combat que seu principal objetivo é enfrentar Tom Aspinall. O francês, no entanto, mostrou-se disposto a aceitar a revanche contra Poatan, caso o britânico não retorne ao octógono.

Há ainda um terceiro nome no cenário: Josh Hokit demonstrou interesse em disputar uma vaga contra os dois lutadores no UFC, mas a preferência de Poatan e Gane pelo reencontro entre si reduz as chances de uma outra direção para o confronto.

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