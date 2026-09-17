Alex Poatan provoca Ciryl Gane e pede revanche no UFC
Brasileiro, nocauteado no UFC Casa Branca, ironiza promoção do francês a campeão da categoria dos pesados
Alex Poatan intensificou as provocações a Ciryl Gane nas redes sociais e reforçou a campanha por uma revanche contra o francês, agora campeão dos pesos-pesados do Ultimate. O brasileiro, nocauteado por Gane no UFC Casa Branca, usou o Instagram para ironizar o histórico do rival.
Na publicação, Poatan relembrou derrotas de Gane para Francis Ngannou e Jon Jones, fez referência ao confronto do francês com Alexander Volkov e voltou a acusar o adversário de ter aplicado golpes ilegais na luta entre os dois. A postagem ainda veio acompanhada de emojis de risadas, ao lado da palavra "campeão", reforçando o tom de deboche.
A provocação veio após Gane ser coroado campeão dos pesos-pesados sem disputar uma luta, o que levou Poatan a intensificar a pressão pelo reencontro. Após Tom Aspinall abrir mão do cinturão, o francês, que era o campeão interino da categoria, passou a ser reconhecido como dono do título linear.
Revanche entre Poatan e Gane
Tanto Poatan quanto Gane já sinalizaram abertura para uma revanche, embora com condições distintas. Em vídeo publicado no Instagram, o brasileiro afirmou que este reencontro com o francês é "a luta que faz sentido" para ele neste momento.
Gane, por sua vez, declarou ao RMC Sport Combat que seu principal objetivo é enfrentar Tom Aspinall. O francês, no entanto, mostrou-se disposto a aceitar a revanche contra Poatan, caso o britânico não retorne ao octógono.
Há ainda um terceiro nome no cenário: Josh Hokit demonstrou interesse em disputar uma vaga contra os dois lutadores no UFC, mas a preferência de Poatan e Gane pelo reencontro entre si reduz as chances de uma outra direção para o confronto.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Antes do UFC 331, Pantoja faz pedido a treinador: 'Ver o Flamengo'Há 16 horas
Lutas
Topuria se aproxima do retorno ao UFC e provoca campeão dos levesHá 18 horas
Lutas
Jean Silva ironiza ex-campeão do UFC: 'Tu é um bunda mole'Há 2 dias
Lutas
Com Brasil no topo, UFC define todos eventos até fim de 2026Há 2 dias
Lutas
Campeão dos pesados abandona cinturão do UFC e abre chance para PoatanHá 3 dias
Lutas
Em busca do cinturão, Jean Silva finaliza mexicano no Noche UFC; veja resultadosHá 4 dias
Mais LANCE!