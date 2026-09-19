UFC 331: veja como foram os brasileiros no card preliminar
Brasil teve duas vitórias e duas derrotas no card preliminar no UFC 331
O card preliminar do UFC 331 teve quatro brasileiros em ação neste sábado (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Joanderson Brito e Ryan Gandra conseguiram vitórias por interrupção, enquanto Eduarda Moura foi finalizada por Casey O'Neill e Brunno Ferreira perdeu para Edmen Shahbazyan por decisão unânime. Veja como foi a noite dos representantes do Brasil.
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Joanderson Brito nocauteia Giga Chikadze no primeiro round
Joanderson Brito começou a noite brasileira com uma vitória contundente sobre Giga Chikadze. O georgiano levou vantagem nos primeiros momentos da luta, utilizando os chutes para manter o brasileiro afastado.
A situação mudou quando Chikadze perdeu o equilíbrio ao tentar aplicar um chute alto. Brito aproveitou imediatamente a oportunidade, levou o combate para o chão e passou a trabalhar no solo. A sequência de golpes obrigou o árbitro a interromper a disputa aos 1min57s do primeiro round.
Com o resultado, Brito chegou à terceira vitória consecutiva e manteve o bom momento na temporada, com duas vitórias por interrupção em 2026.
Eduarda Moura é finalizada por Casey O'Neill
Eduarda Moura não conseguiu impor seu jogo diante de Casey O'Neill. A australiana encontrou espaço para trabalhar no grappling e encerrou o combate ainda no primeiro round.
Moura chegou a encaixar uma posição de triângulo de mão, mas O'Neill conseguiu se defender e mudar rapidamente a dinâmica da luta. A adversária utilizou a guarda borboleta para desequilibrar a brasileira e, na sequência, atacou o braço enquanto as duas retornavam ao solo.
A chave de braço definiu o confronto aos 3min22s do primeiro round, garantindo a O'Neill sua segunda vitória consecutiva por interrupção e o terceiro triunfo seguido.
Brunno Ferreira perde para Edmen Shahbazyan na decisão
Brunno Ferreira teve pela frente Edmen Shahbazyan em um duelo equilibrado no peso-médio. O norte-americano começou de maneira mais estratégica, utilizando chutes na perna e golpes retos para controlar a distância.
Ferreira cresceu na segunda metade do combate e passou a pressionar mais, encurtando os espaços e tentando levar vantagem nas trocas. Shahbazyan, porém, conseguiu administrar a reta final, recorrendo também ao grappling para controlar os momentos de maior pressão do brasileiro.
Depois de três rounds, os árbitros deram a vitória ao norte-americano por decisão unânime, com cartões de 29-28, 29-28 e 30-27.
Ryan Gandra vence Ozzy Diaz por nocaute técnico
Ryan Gandra fechou a participação brasileira no card preliminar com outra vitória por interrupção. O brasileiro começou o confronto diante de Ozzy Diaz de maneira mais cautelosa, enquanto o adversário avançava com a guarda alta.
Quando encontrou a distância necessária para atacar, Gandra mudou o ritmo da luta. O brasileiro passou a conectar uma sequência de golpes até derrubar Diaz, levando o árbitro a interromper o combate aos 2min04s do primeiro round.
O resultado marcou a terceira vitória de Gandra por interrupção no primeiro round em 2026 e ampliou sua sequência de triunfos para dois dígitos.
Brasileiros no card preliminar do UFC 331
- Joanderson Brito venceu Giga Chikadze por nocaute a 1min57s do 1º round;
- Casey O'Neill venceu Eduarda Moura por finalização aos 3min22s do 1º round;
- Edmen Shahbazyan venceu Brunno Ferreira por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27);
- Ryan Gandra venceu Ozzy Diaz por nocaute técnico aos 2min04s do 1º round.
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