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UFC 331: veja como foram os brasileiros no card preliminar

Brasil teve duas vitórias e duas derrotas no card preliminar no UFC 331

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 22:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ryan Gandra comemora com os braços pro alto
Ryan Gandra comemora vitória contra Ozzy Diaz (Foto: Luke Hales/ Getty Images/AFP)

O card preliminar do UFC 331 teve quatro brasileiros em ação neste sábado (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Joanderson Brito e Ryan Gandra conseguiram vitórias por interrupção, enquanto Eduarda Moura foi finalizada por Casey O'Neill e Brunno Ferreira perdeu para Edmen Shahbazyan por decisão unânime. Veja como foi a noite dos representantes do Brasil.

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Joanderson Brito nocauteia Giga Chikadze no primeiro round

Joanderson Brito começou a noite brasileira com uma vitória contundente sobre Giga Chikadze. O georgiano levou vantagem nos primeiros momentos da luta, utilizando os chutes para manter o brasileiro afastado.

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A situação mudou quando Chikadze perdeu o equilíbrio ao tentar aplicar um chute alto. Brito aproveitou imediatamente a oportunidade, levou o combate para o chão e passou a trabalhar no solo. A sequência de golpes obrigou o árbitro a interromper a disputa aos 1min57s do primeiro round.

Com o resultado, Brito chegou à terceira vitória consecutiva e manteve o bom momento na temporada, com duas vitórias por interrupção em 2026.

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Joanderson Brito comemorando
Joanderson Brito comemora vitória sobre Giga Chikadze (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Eduarda Moura é finalizada por Casey O'Neill

Eduarda Moura não conseguiu impor seu jogo diante de Casey O'Neill. A australiana encontrou espaço para trabalhar no grappling e encerrou o combate ainda no primeiro round.

Moura chegou a encaixar uma posição de triângulo de mão, mas O'Neill conseguiu se defender e mudar rapidamente a dinâmica da luta. A adversária utilizou a guarda borboleta para desequilibrar a brasileira e, na sequência, atacou o braço enquanto as duas retornavam ao solo.

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A chave de braço definiu o confronto aos 3min22s do primeiro round, garantindo a O'Neill sua segunda vitória consecutiva por interrupção e o terceiro triunfo seguido.

Casey O'Neill gritando
Casey O'Neill venceu a brasileira Eduarda Moura (Foto: Luke Hales/ Getty Images/AFP)

Brunno Ferreira perde para Edmen Shahbazyan na decisão

Brunno Ferreira teve pela frente Edmen Shahbazyan em um duelo equilibrado no peso-médio. O norte-americano começou de maneira mais estratégica, utilizando chutes na perna e golpes retos para controlar a distância.

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Ferreira cresceu na segunda metade do combate e passou a pressionar mais, encurtando os espaços e tentando levar vantagem nas trocas. Shahbazyan, porém, conseguiu administrar a reta final, recorrendo também ao grappling para controlar os momentos de maior pressão do brasileiro.

Depois de três rounds, os árbitros deram a vitória ao norte-americano por decisão unânime, com cartões de 29-28, 29-28 e 30-27.

Edmen Shahbazyan em disputa com Brunno Ferreira
Edmen Shahbazyan venceu o brasileiro Brunno Ferreira (Foto: Luke Hales/ Getty Images/AFP)

Ryan Gandra vence Ozzy Diaz por nocaute técnico

Ryan Gandra fechou a participação brasileira no card preliminar com outra vitória por interrupção. O brasileiro começou o confronto diante de Ozzy Diaz de maneira mais cautelosa, enquanto o adversário avançava com a guarda alta.

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Quando encontrou a distância necessária para atacar, Gandra mudou o ritmo da luta. O brasileiro passou a conectar uma sequência de golpes até derrubar Diaz, levando o árbitro a interromper o combate aos 2min04s do primeiro round.

O resultado marcou a terceira vitória de Gandra por interrupção no primeiro round em 2026 e ampliou sua sequência de triunfos para dois dígitos.

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Ryan Gandra socando Ozzy Diaz
Ryan Gandra em disputa com Ozzy Diaz (Foto: Luke Hales/ Getty Images/AFP)

Brasileiros no card preliminar do UFC 331

  • Joanderson Brito venceu Giga Chikadze por nocaute a 1min57s do 1º round;
  • Casey O'Neill venceu Eduarda Moura por finalização aos 3min22s do 1º round;
  • Edmen Shahbazyan venceu Brunno Ferreira por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27);
  • Ryan Gandra venceu Ozzy Diaz por nocaute técnico aos 2min04s do 1º round.

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