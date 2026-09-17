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Ex-campeão do UFC 'desmerece' Jon Jones entre melhores de todos os tempos

Luke Rockhold reconhece talento de Bones, mas afirma que controvérsias da carreira pesam

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 17:41
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Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)
Jon Jones comemorando vitória no UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

Jon Jones é frequentemente lembrado quando o assunto é o maior lutador da história do MMA, mas Luke Rockhold não parece concordar com essa ideia. O ex-campeão dos médios do UFC colocou em dúvida o legado do compatriota ao comparar sua trajetória com a de Islam Makhachev. Os problemas enfrentados por Bones fora do octógono, porém, impedem que ele seja colocado no mesmo patamar de um atleta que, segundo Rockhold, fez toda a carreira de maneira limpa.

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A declaração surgiu durante uma conversa com a página especializada "Red Corner MMA". Ao falar sobre Makhachev, Rockhold destacou justamente a diferença entre os históricos dos dois lutadores e afirmou que as acusações relacionadas a doping precisam ser consideradas quando se avalia a carreira de Jones.

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— É difícil competir contra alguém (Islam Makhachev) que fez tudo de forma limpa e justa durante toda a sua carreira. Jon, você sabe que trapaceou. Você sabe que é um espécime incrível. Mas você trapaceou — disparou Rockhold.

A carreira de Jon Jones reúne conquistas expressivas, mas também episódios controversos. O norte-americano chegou ao topo dos meio-pesados, defendeu o cinturão diversas vezes e posteriormente conquistou o título dos pesos-pesados. Fora das lutas, entretanto, enfrentou diferentes problemas que acabaram acompanhando sua trajetória no UFC.

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Um deles aconteceu em 2015, antes do UFC 182. Bones apresentou resultado positivo para benzoilecgonina, metabólito da cocaína, em um exame realizado pela Comissão Atlética de Nevada. Como a substância não fazia parte da lista de proibidas pela WADA para testes fora do período de competição, não houve punição esportiva pelo resultado.

O episódio mais importante relacionado ao antidoping, então, veio dois anos depois. Depois de vencer Daniel Cormier no UFC 214 e recuperar o cinturão dos meio-pesados, Jones teve um teste apontando a presença de turinabol. A vitória foi posteriormente transformada em "no contest", e o cinturão voltou a ficar vago.

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