Jon Jones é frequentemente lembrado quando o assunto é o maior lutador da história do MMA, mas Luke Rockhold não parece concordar com essa ideia. O ex-campeão dos médios do UFC colocou em dúvida o legado do compatriota ao comparar sua trajetória com a de Islam Makhachev. Os problemas enfrentados por Bones fora do octógono, porém, impedem que ele seja colocado no mesmo patamar de um atleta que, segundo Rockhold, fez toda a carreira de maneira limpa.

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A declaração surgiu durante uma conversa com a página especializada "Red Corner MMA". Ao falar sobre Makhachev, Rockhold destacou justamente a diferença entre os históricos dos dois lutadores e afirmou que as acusações relacionadas a doping precisam ser consideradas quando se avalia a carreira de Jones.

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— É difícil competir contra alguém (Islam Makhachev) que fez tudo de forma limpa e justa durante toda a sua carreira. Jon, você sabe que trapaceou. Você sabe que é um espécime incrível. Mas você trapaceou — disparou Rockhold.

A carreira de Jon Jones reúne conquistas expressivas, mas também episódios controversos. O norte-americano chegou ao topo dos meio-pesados, defendeu o cinturão diversas vezes e posteriormente conquistou o título dos pesos-pesados. Fora das lutas, entretanto, enfrentou diferentes problemas que acabaram acompanhando sua trajetória no UFC.

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Um deles aconteceu em 2015, antes do UFC 182. Bones apresentou resultado positivo para benzoilecgonina, metabólito da cocaína, em um exame realizado pela Comissão Atlética de Nevada. Como a substância não fazia parte da lista de proibidas pela WADA para testes fora do período de competição, não houve punição esportiva pelo resultado.

O episódio mais importante relacionado ao antidoping, então, veio dois anos depois. Depois de vencer Daniel Cormier no UFC 214 e recuperar o cinturão dos meio-pesados, Jones teve um teste apontando a presença de turinabol. A vitória foi posteriormente transformada em "no contest", e o cinturão voltou a ficar vago.

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