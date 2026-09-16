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Antes do UFC 331, Pantoja faz pedido a treinador: 'Ver o Flamengo'

Rubro-Negro tem jogo decisivo pela Libertadores nesta quinta-feira (17)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 22:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alexandre Pantoja posa para foto em media day do UFC co cinturão
Alex Pantoja com o cinturão do UFC (Foto: Reprodução/Instagram)

Torcedor fanático do Flamengo, Alexandre Pantoja tem dois eventos importantes nesta semana: o jogo decisivo do Rubro-Negro pela Libertadores nesta quinta-feira (17) e a disputa do cinturão peso-mosca (até 56,7 kg) no UFC 331, sábado (19). Em preparação para a revanche contra Joshua Van, o brasileiro, em coletiva do Ultimate, pediu ao seu treinador para assistir à partida do Flamengo contra o Independiente Dell Valle.

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Durante o evento para a imprensa, Pantoja foi perguntado por um jornalista se iria conseguir ver o jogo do Rubro-Negro, válido pela volta das quartas de final da Libertadores. Na resposta, o lutador direcionou a questão para Marcos DaMatta, seu treinador, que, em bom humor, o liberou. O vídeo foi compartilhado pelo próprio ex-campeão nas redes sociais.

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— A gente pode ver o Flamengo amanhã, treinador? Ok, sim!

Após o momento de lazer com o Rubro-Negro às 21h30 desta quinta-feira (17), Pantoja terá um desafio e tanto no sábado (19), data que marca a realização do UFC 331, em Los Angeles (EUA). Na luta principal do evento, o brasileiro disputará o cinturão do peso-mosca (até 56,7 kg) contra Joshua Van, atual detentor do título da divisão.

Joshua Van em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)
Joshua Van em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

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Com Pantoja, confira o card completo do UFC 331

Card Principal

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Mauricio Ruffy
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Dooho Choi
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Sean Sharaf
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski

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Card Preliminar

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Charles Jourdain
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne
Peso-pena (até 65,7 Kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz
Peso-médio (até 83,9 Kg): Edmen Shahbazyan x Brunno Ferreira
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura
Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Joanderson Brito

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