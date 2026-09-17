Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche
Renato Moicano tem luta cancelada após nova lesão de Brian Ortega neste sábado (19)
Renato Moicano será desfalque do Brasil no UFC 331 deste sábado (19). Assim como em março, Brian Ortega precisou abandonar a luta por conta de uma lesão e deixou "Money" sem adversário. O evento numerado, então, segue com sete brasileiros, incluindo Alexandre Pantoja na luta principal.
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Não demorou nem um dia para o Ultimate encontrar uma solução para Moicano após a nova desistência de Ortega. Fora do card de sábado, o brasileiro já tem novo compromisso marcado: será o main event do UFC Vegas 124, contra Tom Nolan. O combate está previsto para acontecer no dia 31 de outubro, no Meta APEX, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Essa é a segunda vez que Ortega deixa Renato na mão em 2026. A primeira revanche estava marcada para o UFC 326, em março, mas precisou ser cancelada devido a outra lesão do lutador. Na ocasião, Chris Duncan acabou assumindo o lugar do norte-americano e enfrentou o brasileiro.
A luta entre Moicano e Ortega seria um reencontro após nove anos. O primeiro duelo entre os dois aconteceu em 2017, no UFC 214, quando Ortega finalizou o brasileiro com uma guilhotina no terceiro round e levou o prêmio de Luta da Noite. Até então, Moicano estava invicto na carreira.
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Moicano já tem nova luta marcada
Aos 37 anos, Renato Moicano fará sua quinta luta principal no UFC. O brasileiro chega ao novo compromisso embalado por uma vitória sobre Chris Duncan, conquistada por finalização em abril deste ano.
Especialista em jiu-jítsu, Moicano soma 11 finalizações na carreira, sendo sete delas por mata-leão no UFC. Agora, terá pela frente um adversário que também vive um bom momento e fará sua primeira luta de cinco rounds na organização.
Do outro lado, Tom Nolan ocupa a 11ª colocação da categoria no Meta UFC Rankings. O australiano venceu suas últimas cinco lutas e vem de um triunfo por decisão unânime sobre Fares Ziam, em junho deste ano.
O duelo também será uma novidade para Nolan, que fará pela primeira vez uma luta principal de cinco rounds no Ultimate. Aos 37 anos, Moicano tenta aproveitar a nova oportunidade para manter sua ascensão na divisão dos leves e voltar a se aproximar dos principais nomes da categoria.
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