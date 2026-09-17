Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche

Renato Moicano será desfalque do Brasil no UFC 331 deste sábado (19). Assim como em março, Brian Ortega precisou abandonar a luta por conta de uma lesão e deixou "Money" sem adversário. O evento numerado, então, segue com sete brasileiros, incluindo Alexandre Pantoja na luta principal.

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Não demorou nem um dia para o Ultimate encontrar uma solução para Moicano após a nova desistência de Ortega. Fora do card de sábado, o brasileiro já tem novo compromisso marcado: será o main event do UFC Vegas 124, contra Tom Nolan. O combate está previsto para acontecer no dia 31 de outubro, no Meta APEX, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

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Essa é a segunda vez que Ortega deixa Renato na mão em 2026. A primeira revanche estava marcada para o UFC 326, em março, mas precisou ser cancelada devido a outra lesão do lutador. Na ocasião, Chris Duncan acabou assumindo o lugar do norte-americano e enfrentou o brasileiro.

A luta entre Moicano e Ortega seria um reencontro após nove anos. O primeiro duelo entre os dois aconteceu em 2017, no UFC 214, quando Ortega finalizou o brasileiro com uma guilhotina no terceiro round e levou o prêmio de Luta da Noite. Até então, Moicano estava invicto na carreira.

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Moicano já tem nova luta marcada

Aos 37 anos, Renato Moicano fará sua quinta luta principal no UFC. O brasileiro chega ao novo compromisso embalado por uma vitória sobre Chris Duncan, conquistada por finalização em abril deste ano.

Especialista em jiu-jítsu, Moicano soma 11 finalizações na carreira, sendo sete delas por mata-leão no UFC. Agora, terá pela frente um adversário que também vive um bom momento e fará sua primeira luta de cinco rounds na organização.

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Do outro lado, Tom Nolan ocupa a 11ª colocação da categoria no Meta UFC Rankings. O australiano venceu suas últimas cinco lutas e vem de um triunfo por decisão unânime sobre Fares Ziam, em junho deste ano.

O duelo também será uma novidade para Nolan, que fará pela primeira vez uma luta principal de cinco rounds no Ultimate. Aos 37 anos, Moicano tenta aproveitar a nova oportunidade para manter sua ascensão na divisão dos leves e voltar a se aproximar dos principais nomes da categoria.

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