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AO VIVO: veja todas as lutas do Noche UFC neste sábado

Agora, JJ Aldrich e Regina Tarin estão se enfrentando na primeira luta do Noche UFC

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
12/09/2026 15:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado
Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado (Foto: Divulgação/UFC)

O Ultimate retorna com o Noche UFC neste sábado (12). Na luta principal, o brasileiro Jean Silva enfrenta o mexicano José Miguel Delgado pela categoria dos penas (até 65,7 kg) – em uma disputa pela vaga na disputa pelo cinturão. Além do Fighting Nerd, apenas Djorden Santos representa o Brasil nos cards principal e preliminar. Acompanhe todas as lutas ao vivo no Lance!.

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Veja como está cada luta do Noche UFC

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  1. JJ Aldrich e Regina Tarin estão se enfrentando na primeira luta do card. Após primeiro round mais equilibrado, a mexinaca Tarin foi superior no segundo

FICHA TÉCNICA
Noche UFC

📆 Data: 12 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Gila River Arena, Arizona (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 18h

Peso-pena (até 65,7 kg): Jean Silva x Jose Miguel Delgado
Peso-mosca (até 56,7 kg): Brandon Moreno x Joseph Morales
Peso-pena (até 65,7 kg): Tommy McMillen x Marwan Rahiki
Peso-mosca (até 56,7 kg): Manon Fiorot x Alexa Grasso
Peso-pesado (até 120,2 kg): Waldo Cortes Acosta x Curtis Blaydes
Peso-galo (até 61,2 kg): David Martinez x Dan Ige

Card Preliminar - 15h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Tim Elliott x Edgar Chairez
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ignacio Bahamondes x Muslim Salikhov
Peso-médio (até 83,9 kg): Yousri Belgaroui x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 kg): Drakkar Klose x Tommy Gantt
Peso-leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia x Rong Zhu
Peso-pena (até 65,7 kg): Sean King III x Jessie Rosas
Peso-mosca (até 56,7 kg): JJ Aldrich x Regina Tarin

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Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado
Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado (Foto: Divulgação/UFC)

🥊Brasil no UFC
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Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado

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