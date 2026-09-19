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AO VIVO: siga card do UFC 331, com Brasil no topo

Evento ocorre neste sábado na Crypto.com Arena na Califórnia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 20:01
Atualizado há 1 minutos
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Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja
Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja (Foto: Divulgação)

O cinturão peso-mosca está em jogo neste sábado (19), no Crypto.com UFC 331, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O campeão Joshua Van coloca o título em disputa contra o brasileiro Alexandre Pantoja na luta principal do evento, que ainda conta com outros seis representantes do Brasil no card. Acompanhe abaixo:

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ATUALIZAÇÃO: Tai Tuivasa x Robelis Despaigne se enfrentam pelo card preliminar na próxima luta

Veja resultados do UFC 331:

Card Preliminar

5. Michael Aswell Jr vence Joo Sang Yoo por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28) após 3 rounds.

4. O brasileiro Ryan Gandra venceu Ozzy Diaz por nocaute técnico no 1° round (2m04s).

3. O americano Edmen Shahbazyan venceu o brasileiro Brunno Ferreira de forma unânime após 3 rounds (29-28, 29-28, 30-27)

2. A australiana Casey O'Neill venceu por finalização (chave de braço) a brasileira Eduarda Moura no 1º round (3m22s)

1.O brasileiro, Joanderson Brito venceu Giga Chikadze por nocaute no 1º round (1m57s)

Veja os resultados completos da pesagem

➡️Pantoja bate peso e confirma revanche no UFC 331; veja pesagem

Card Principal - 22h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja (56,7 kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan (70,7 kg) x Mauricio Ruffy (70,3 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Patricio Pitbull (66 kg) x Dooho Choi (66,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (108,8 kg) x Sean Sharaf (109,3 kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield (93,2 kg) x Iwo Baraniewski

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Card Principal - 18h30

Peso-galo (até 61,2 kg): Marlon Vera (61,6 kg) x Charles Jourdain (61,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa (119,9 kg) x Robelis Despaigne (119,2 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Michael Aswell Jr. (66,2 kg) x Joo Sang Yoo (66 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra (84,3 kg) x Ozzy Diaz (84,3 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Edmen Shahbazyan (83,9 kg) x Brunno Ferreira (83,6 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Casey O'Neill (56,7 kg) x Eduarda Moura (56,9 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze (66,2 kg) x Joanderson Brito (66 kg)

Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja
Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja (Foto: Divulgação)

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