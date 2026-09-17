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Semana de luta! Retorno de Pantoja e cinturão em jogo no UFC 331

Na luta principal, segunda disputa entre Joshua Van e Alexandre Pantoja

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 16:38
Atualizado há 58 minutos
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Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Depois de muito esperar, os fãs poderão acompanhar enfim o retorno de Alexandre Pantoja ao octógono. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC 331 verá o brasileiro desafiar o jovem campeão Joshua Van neste sábado (19). O evento numerado contará ainda com outros seis brazucas.

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

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Van x Pantoja 2

Joshua Van chega para a revanche vivendo o melhor momento da carreira. Aos 24 anos, o norte-americano defendeu pela primeira vez o cinturão dos moscas com uma vitória por nocaute sobre Tatsuro Taira, no quinto round, em maio, e ampliou para sete o número de triunfos consecutivos. O campeão tem 17 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional.

Pantoja, por sua vez, retorna ao octógono após o fim de seu reinado. O brasileiro defendeu o cinturão quatro vezes, contra Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, e agora terá a chance de recuperar o título justamente contra Van, que o derrotou no primeiro encontro entre os dois, em 2025. Aos 36 anos, o brasileiro soma 30 vitórias na carreira e é recordista da categoria em triunfos, interrupções e finalizações.

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Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

➡️ Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche

Ao todo, 12 combates estão confirmados para o UFC 331, que acontece no dia 19 de setembro. Em destaque no Brasil, Alexandre Pantoja, Mauricio Ruffy e Patrício Ruffy levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Ryan Gandra, Brunno Ferreira, Eduarda Moura e Joanderson Brito representam o país na porção preliminar.

FICHA TÉCNICA
UFC 331

📆 Data: 19 de agosto de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: na Crypto.com Arena, Los Angeles (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 22h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan x Mauricio Ruffy
Peso-pena (até 65,7 kg): Patricio Pitbull x Dooho Choi
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson x Sean Sharaf
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield x Iwo Baraniewski

Card Preliminar - 18h30

Peso-galo (até 61,2 kg): Marlon Vera x Charles Jourdain
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa x Robelis Despaigne
Peso-pena (até 65,7 kg): Michael Aswell Jr. x Joo Sang Yoo
Peso-médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra x Ozzy Diaz
Peso-médio (até 83,9 kg): Edmen Shahbazyan x Brunno Ferreira
Peso-mosca (até 56,7 kg): Casey O'Neill x Eduarda Moura
Peso-pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze x Joanderson Brito

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