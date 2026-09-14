Jean Silva ironiza ex-campeão do UFC: 'Tu é um bunda mole'
Brasileiro responde a desafio de Aljamain Sterling após vitória no Noche UFC
Jean Silva saiu do Noche UFC com uma vitória importante e, de quebra, um novo alvo para provocar. Depois de superar José Miguel Delgado na luta principal do evento, o brasileiro foi questionado sobre o desafio feito por Aljamain Sterling e não economizou nas palavras. Para ele, o ex-campeão do peso-galo (até 61,2 kg) está tentando se aproximar de uma disputa pelo cinturão dos penas (até 65,8 kg) às suas custas.
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— Manda ele falar com o Hunter (Campbell). Se o Hunter me der ele e o cinturão, eu quebro ele. É engraçado, né. Na moral, tu é bunda mole para caramba. Você vai na rede social, fala que não lutaria comigo, aí depois agora… Tô ligado (na sua). O que eu fiz em três anos, você não fez em cinco. Tudo bem, eu te entendo — disparou Jean, em entervista ao "Full Send".
A fala aconteceu após Sterling sugerir um confronto com o brasileiro valendo uma possível posição na fila por uma disputa de cinturão. A ideia, porém, não animou Jean, que entende estar em uma posição suficientemente boa para receber uma oportunidade pelo título sem precisar passar por mais um combate eliminatório.
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Silva x Sterling
O interesse de Sterling acontece em um momento em que os dois tentam se aproximar do topo dos penas por caminhos diferentes. O norte-americano ocupa uma posição superior no ranking, mas tem enfrentado dificuldades para manter uma sequência de combates desde que deixou a categoria dos galos.
Sterling subiu para os penas em abril de 2024 e, desde então, soma três vitórias e uma derrota. O histórico recente fez o ex-campeão enxergar Jean como um possível adversário para definir quem merece avançar na disputa pelo title shot.
O "Lord", por sua vez, construiu uma trajetória mais movimentada no UFC. Desde sua estreia na organização, em janeiro de 2024, o brasileiro disputou oito lutas e venceu sete. O resultado mais recente veio justamente no Noche UFC, quando derrotou Delgado e reforçou sua candidatura entre os nomes que podem receber uma oportunidade de destaque na divisão.
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