Com Brasil no topo, UFC define todos eventos até fim de 2026

O UFC já tem seu calendário definido até o fim de 2026, com eventos programados de setembro a dezembro. Entre as principais atrações, o Brasil aparece em destaque com Alexandre Pantoja, Raoni Barcelos, Natália Silva e Gabriel Bonfim, que terão compromissos importantes no octógono. Além dos confrontos já anunciados, a organização também confirmou as datas dos últimos dois numerados do ano.

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Destaques das próximas semanas

O próximo evento do será o UFC 331, no sábado (19), com Alexandre Pantoja novamente no topo do card. O ex-campeão volta a disputar o cinturão dos moscas (até 56,7 kg), que agora pertence a Joshua Van, em uma revanche que abre a sequência de eventos da organização até o fim do ano. O card começa às 17h (horário de Brasília).

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Uma semana depois, no dia 26 de setembro, será a vez de Raoni Barcelos liderar o UFC Vegas 121. O brasileiro enfrenta Raul Rosas Jr. em um duelo pelo peso-galo (até 61,2 kg). Já no dia 3 de outubro, o Brasil volta a aparecer no topo de um card numerado. Natália Silva será a protagonista do UFC 332, quando enfrentará Wang Cong pelo cinturão do peso-mosca feminino (até 56,7 kg).

Natália Silva em pesagem (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

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Calendário do UFC até o fim de 2026