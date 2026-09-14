Com Brasil no topo, UFC define todos eventos até fim de 2026
Calendário do Ultimate até dezembro tem brasileiros em quatro lutas principais
O UFC já tem seu calendário definido até o fim de 2026, com eventos programados de setembro a dezembro. Entre as principais atrações, o Brasil aparece em destaque com Alexandre Pantoja, Raoni Barcelos, Natália Silva e Gabriel Bonfim, que terão compromissos importantes no octógono. Além dos confrontos já anunciados, a organização também confirmou as datas dos últimos dois numerados do ano.
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Destaques das próximas semanas
O próximo evento do será o UFC 331, no sábado (19), com Alexandre Pantoja novamente no topo do card. O ex-campeão volta a disputar o cinturão dos moscas (até 56,7 kg), que agora pertence a Joshua Van, em uma revanche que abre a sequência de eventos da organização até o fim do ano. O card começa às 17h (horário de Brasília).
Uma semana depois, no dia 26 de setembro, será a vez de Raoni Barcelos liderar o UFC Vegas 121. O brasileiro enfrenta Raul Rosas Jr. em um duelo pelo peso-galo (até 61,2 kg). Já no dia 3 de outubro, o Brasil volta a aparecer no topo de um card numerado. Natália Silva será a protagonista do UFC 332, quando enfrentará Wang Cong pelo cinturão do peso-mosca feminino (até 56,7 kg).
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Calendário do UFC até o fim de 2026
|Evento
|Luta principal
|Data
UFC 331
Joshua Van x Alexandre Pantoja 2
19 de setembro
UFC Vegas 121
Raul Rosas Jr. x Raoni Barcelos
26 de setembro
UFC 332
Natália Silva x Wang Cong
3 de outubro
UFC Vegas 122
Brendan Allen x Christian Leroy Duncan
10 de outubro
UFC Edmonton
Joaquin Buckley x Mike Malott
17 de outubro
UFC 333
Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
24 de outubro
UFC Vegas 124
Gabriel Bonfim x Sean Brady
7 de novembro
UFC 334
A definir
14 de novembro
UFC 335
A definir
12 de dezembro
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