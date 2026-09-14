Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Brasil no topo, UFC define todos eventos até fim de 2026

Calendário do Ultimate até dezembro tem brasileiros em quatro lutas principais

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:12
Favorite o Lance! no Google
Pantoja é o rei do peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexandre Pantoja)
Alexandre Pantoja volta a disputar cinturão do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexandre Pantoja)

O UFC já tem seu calendário definido até o fim de 2026, com eventos programados de setembro a dezembro. Entre as principais atrações, o Brasil aparece em destaque com Alexandre Pantoja, Raoni Barcelos, Natália Silva e Gabriel Bonfim, que terão compromissos importantes no octógono. Além dos confrontos já anunciados, a organização também confirmou as datas dos últimos dois numerados do ano.

➡️ Com Poatan, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Destaques das próximas semanas

O próximo evento do será o UFC 331, no sábado (19), com Alexandre Pantoja novamente no topo do card. O ex-campeão volta a disputar o cinturão dos moscas (até 56,7 kg), que agora pertence a Joshua Van, em uma revanche que abre a sequência de eventos da organização até o fim do ano. O card começa às 17h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Uma semana depois, no dia 26 de setembro, será a vez de Raoni Barcelos liderar o UFC Vegas 121. O brasileiro enfrenta Raul Rosas Jr. em um duelo pelo peso-galo (até 61,2 kg). Já no dia 3 de outubro, o Brasil volta a aparecer no topo de um card numerado. Natália Silva será a protagonista do UFC 332, quando enfrentará Wang Cong pelo cinturão do peso-mosca feminino (até 56,7 kg).

Natália Silva em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
Natália Silva em pesagem (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Calendário do UFC até o fim de 2026

EventoLuta principalData

UFC 331

Joshua Van x Alexandre Pantoja 2

19 de setembro

UFC Vegas 121

Raul Rosas Jr. x Raoni Barcelos

26 de setembro

UFC 332

Natália Silva x Wang Cong

3 de outubro

UFC Vegas 122

Brendan Allen x Christian Leroy Duncan

10 de outubro

UFC Edmonton

Joaquin Buckley x Mike Malott

17 de outubro

UFC 333

Alexander Volkanovski x Movsar Evloev

24 de outubro

UFC Vegas 124

Gabriel Bonfim x Sean Brady

7 de novembro

UFC 334

A definir

14 de novembro

UFC 335

A definir

12 de dezembro

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jean Silva venceu Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Lutas

Jean Silva ironiza ex-campeão do UFC: 'Tu é um bunda mole'

Há 2 minutos
Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

Lutas

Campeão dos pesados abandona cinturão do UFC e abre chance para Poatan

Há 6 horas
Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado

Lutas

Em busca do cinturão, Jean Silva finaliza mexicano no Noche UFC; veja resultados

Há 2 dias
Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado

Lutas

Silva x Delgado: saiba card completo, horário e onde assistir ao Noche UFC

Há 2 dias
Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)

Lutas

Jean Silva coloca Brasil no topo do Noche UFC

Há 3 dias
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

Com Poatan, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Há 3 dias
Mais LANCE!
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Poatan reage a críticas de Moicano e dispara: 'Tá falando b…'

Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Poatan dá ultimato a críticos: 'Podem parar de me seguir'

Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC

Michael Venom Page reage após vitória no UFC Paris

Dana White confirma saída de MVP do UFC: 'Não faz mais parte'

José Aldo, do UFC, posa na frente da bandeira do Flamengo

Muito além de torcedor, José Aldo já foi atleta do Flamengo no UFC

Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

José Aldo completa 40 anos com trajetória campeã do WEC ao UFC

Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

Após protesto contra árbitro, lutador do UFC critica Poatan: 'Seja homem'

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Semana de luta! Retorno do Brasil ao topo do Noche UFC

Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Alex Poatan solicita revanche com Cyril Gane: 'Essa é a luta'

A brasileira Maria Clara Pacheco exibe a medalha de ouro conquistada no Grand Prix de Roma de Taekwondo

Maria Clara Pacheco: de promessa a candidata ao ouro em 2028

A brasileira Maria Clara Pacheco em ação durante p Grand Prix de Taekwondo de Muju, na Coreia do Sul

Maria Clara Pacheco é ouro no Grand Prix de Taekwondo

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

UFC recusa proposta de Borrachinha por disputa de cinturão

Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris

Nocaute em 2 minutos marca fim do UFC Paris; veja resultados