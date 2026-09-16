Após derrota para Justin Gaethje no UFC Casa Branca, Ilia Topuria indicou, nesta quarta-feira (16), estar 100% recuperado para o retorno ao Ultimate. Na luta do evento norte-americano, o espanhol sofreu fraturas no rosto e perdeu a invencibilidade e o cinturão dos leves (até 70,3 kg). Em busca da recuperação, Topuria, nas redes sociais, projetou a volta e provocou o atual campeão da categoria.

Em publicação no X (antigo Twitter), Topuria revelou que finalizou os exames médicos e recebeu autorização para retomar suas atividades. O espanhol também respondeu aos questionamentos sobre seu futuro após a derrota e que pretende voltar ao octógono.

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— Os exames médicos finais foram concluídos. Estou de volta. Para todos os palhaços que ficaram falando merda e me dando como acabado durante todo esse tempo, aqui estou eu. Agora vamos ver quem tem coragem — escreveu Topuria no X.

Após este post, o ex-campeão do UFC agradeceu o apoio que recebeu durante o período de recuperação e, mais uma vez, provocou Justin Gaethje. Ele levantou dúvidas sobre as luvas do norte-americano, sugerindo que elas deveriam ser verificadas antes de um possível novo confronto entre os dois. O espanhol ainda indicou que pretende retornar ao octógono em breve.

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— Obrigado a todos pelo apoio. Da próxima vez, vou garantir que verifiquem as luvas do Justin para que ele não coloque nada estranho nelas. Vejo vocês em breve.

Final medical tests done. I'm back. To all the clowns who've been talking shit and counting me out this whole time, here I am. Now let's see who's got the balls. Thanks to everyone for the support. Next time I'll make sure they check Justin's gloves so he doesn't put anything… — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 16, 2026

Justin Gaethje em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

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