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Pantoja bate peso e confirma revanche no UFC 331; veja pesagem

Além do ex-campeão, os outros seis brasileiros também bateram peso com maestria

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 13:56
Atualizado há 2 minutos
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Alexandre Pantoja comemora após pesagem para UFC 331
Alexandre Pantoja comemora após pesagem para UFC 331 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Alexandre Pantoja está pronto para voltar ao topo do peso-mosca neste sábado (19). Um dia antes do grande dia, o brasileiro superou a balança sem problemas, assim como o campeão Joshua Van. Os experientes lutadores se enfrentam pela luta principal do UFC 331. Além de "The Cannibal", o evento contará ainda com outros seis representantes do Brasil.

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Sem pressa para subir na balança, Pantoja foi um dos primeiros a se apresentar durante a pesagem desta sexta-feira (18). Com maestria, o ex-campeão dos moscas pesou 56,7 kg, limite exato da categoria para disputas de cinturão. Minutos depois, Van confirmou a luta principal do evento numerado também com 56,7 kg.

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Além dos protagonistas, todos os outros 22 atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 12 combates do UFC 331. Todos os sete brasileiros subiram à balança na primeira hora de pesagem e bateram os pesos exigidos sem problemas

Brasileiros em ação

  • Alexandre Pantoja (56,7 kg) enfrenta Joshua Van (56,7 kg) no peso-mosca;
  • Mauricio Ruffy (70,3 kg) enfrenta Arman Tsarukyan (70,7 kg) no peso-leve;
  • Patricio Pitbull (66 kg) enfrenta Dooho Choi (66,2 kg) no peso-pena;
  • Ryan Gandra (84,3 kg) enfrenta Ozzy Diaz (84,3 kg) no peso-médio;
  • Brunno Ferreira (83,6 kg) enfrenta Edmen Shahbazyan (83,9 kg) no peso-médio;
  • Eduarda Moura (56,9 kg) enfrenta Casey O'Neill (56,7 kg) no peso-mosca;
  • Joanderson Brito (66 kg) enfrenta Giga Chikadze (66,2 kg) no peso-pena.

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Veja os resultados completos da pesagem

Card Principal - 22h

Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja (56,7 kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan (70,7 kg) x Mauricio Ruffy (70,3 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Patricio Pitbull (66 kg) x Dooho Choi (66,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (108,8 kg) x Sean Sharaf (109,3 kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield (93,2 kg) x Iwo Baraniewski

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Card Principal - 18h30

Peso-galo (até 61,2 kg): Marlon Vera (61,6 kg) x Charles Jourdain (61,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa (119,9 kg) x Robelis Despaigne (119,2 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Michael Aswell Jr. (66,2 kg) x Joo Sang Yoo (66 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra (84,3 kg) x Ozzy Diaz (84,3 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Edmen Shahbazyan (83,9 kg) x Brunno Ferreira (83,6 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Casey O'Neill (56,7 kg) x Eduarda Moura (56,9 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze (66,2 kg) x Joanderson Brito (66 kg)

Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja
Pôster do UFC 331, com Joshua Van e Alexandre Pantoja (Foto: Divulgação)

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