Della Maddalena se torna campeão e mais! Veja os resultados do UFC 315

Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes (48-47, 48-47 e 49-46), e se tornou campeão mundial do peso meio-médio do UFC, no UFC 315, em Montreal, no Canadá, neste domingo (11). Em grande combate, o australiano controlou o palestino na luta em pé e venceu o título da divisão até 77,1 kg. No co-evento principal, Valentina Shevchenko superou Manon Fiorot e reteve o cinturão do peso mosca feminino.

No card principal, o Brasil teve grande momento com Natália Silva derrotando Alexa Grasso, mas também lamentou a derrota e a aposentadoria de José Aldo.

UFC 315: Belal Muhammad x Jack Della Maddalena

A luta começou com troca de socos, principalmente do campeão, que surpreendeu o australiano. Na metade final, o desafiante conseguiu bons golpes, mas Belal respondeu com um jab limpo, após ensaiar uma tentativa de queda. Nos segundos finais, os lutadores foram para a trocação, mas sem knockdown.

No segundo round o ritmo caiu, mas com troca de jabs de ambos os lados. Muhammad tentou outra queda, mas foi bem defendida por Della Maddalena. No terceiro assalto, Jack começou melhor, já encontrando a distância para conectar os melhores golpes no palestino. No final do round, JDM seguiu no controle em pé, mesmo com Belal buscando mais ação e outra tentativa de queda, que não teve sucesso mais uma vez.

Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad e se tornou campeão peso meio-médio do UFC (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

O quarto assalto seguiu com Jack melhor, principalmente quando Belal partia para cima para a trocação. Sem sucesso em pé, o palestino jogou o desafiante para a grade novamente para a queda, mas defendido pelo australiano. No último round, o palestino seguia andando para frente, mas sofrendo nos contragolpes de Della Maddalena. Porém, no segundo minuto, Muhammad finalmente conseguiu colocar a luta no chão, onde caiu cima, mas Jack conseguiu levantar um minuto depois.

Na reta final do combate, Maddalena ensaiava o nocaute, mas Belal se recuperou e conseguiu outra queda, mas que Jack levantou rapidamente. Em pé, o australiano voltou a castigar o campeão e quase nocauteou, mas o palestino se manteve em pé até o final. No resultado dos juízes, Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad (48-47, 48-47, 49-46) e se tornou campeão mundial do peso meio-médio do UFC.

Valentina Shevchenko x Manon Fiorot

A atual campeã começou dominando o combate, com os melhores momentos, principalmente com golpes significativos. Apesar de sofrer com golpes duros, Manon começou a controlar as ações, mas sem tanta efetividade, buscando a queda e o clinch.

Na metade do combate, Valentina acertou precisamente a desafiante, que ficou com o nariz quebrado. Mesmo com golpe sofrido, a francesa seguia controlando a campeã, principalmente na grade. No fim do quarto round, Shevchenko conseguiu derrubar Fiorot com um soco, mas quando ia para o ground and pound, o assalto acabou, salvando Manon.

Após um quinto round sem muita ação, a luta foi decidida pelos juízes, que deram a vitória de forma unânime para Valentina Shevchenko (triplo 48-47).

Valentina Shevchenko derrotou Manon Fiorot e se mantém como campeã do peso mosca feminino do UFC (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

José Aldo x Aiemann Zahabi

No início da luta, José Aldo partiu para a trocação contra Aiemann Zahabi, que conseguiu se defender bem. No final do primeiro round, Zahabi avançou e levou perigo ao brasileiro com joelhadas, mas sem conseguir derrubá-lo. No segundo round, o canadense foi superior nas ações, embora Aldo tenha se defendido de forma eficiente. Aimann ainda acertou dois golpes baixos, que geraram reclamações do brasileiro. A etapa terminou com uma nova troca de golpes, mas sem grande efetividade de ambos os lados.

No terceiro round, a luta começou equilibrada, até que Aldo acertou uma joelhada que balançou o adversário. Ele tentou aproveitar o bom momento, mas não conseguiu o nocaute. Já mais cansado, José foi levado ao chão por Zahabi, que dominou no ground and pound com cotoveladas e socos, sem finalizar a luta. Ao final dos três rounds, os juízes deram vitória unânime a Aiemann Zahabi por 29-28.

José Aldo perdeu para Aiemann Zahabi no UFC 315 (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Natália Silva x Alexa Grasso

A luta começou de forma estudada, com Natália Silva sendo mais ativa ao aplicar jabs e chutes rápidos. Na metade do round, a brasileira escorregou ao tentar um chute alto, o que permitiu que Alexa Grasso buscasse uma queda, mas Natália se defendeu bem e retomou a luta em pé. A etapa terminou com ambas se estudando e pouca ação. No segundo round, Grasso pressionou mais, mas sofreu com contragolpes. Apesar de pouca movimentação, Natália acertou um cruzado limpo e se saiu melhor na trocação nos segundos finais.

No último round, Alexa tentou levar a luta para o chão, mas Natália neutralizou a tentativa com um clinch na grade. Na trocação, a brasileira seguiu superior, mesmo com a mexicana sendo mais agressiva. No fim, Natália encaixou bons chutes na cabeça, abrindo um corte no rosto de Grasso. Com uma atuação sólida nos três rounds, Natália Silva venceu a ex-campeã Alexa Grasso por decisão unânime dos juízes (triplo 30-27).

Natália Silva derrotou Alexa Grasso no UFC 315 (Foto: Divulgação/UFC)

