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Joshua Van vence Pantoja novamente e mantém cinturão dos moscas no UFC 331

Evento foi realizado na Crypto.com Arena na Califórnia neste sábado

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 01:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Joshua Van comemora vitória
Joshua Van vence Pantoja em luta principal do UFC 331 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Joshua Van confirmou o cinturão do peso-mosca no UFC 331 ao derrotar Alexandre Pantoja pela segunda vez. Neste sábado (19), em Los Angeles, nos Estados Unidos, o campeão levou a melhor por decisão unânime após cinco rounds e ampliou sua vantagem no confronto direto com o brasileiro, que buscava recuperar o título da categoria.

➡️Veja resultados do UFC 331

Depois de um primeiro encontro marcado pela lesão de Pantoja, a revanche colocou novamente frente a frente dois dos principais nomes da divisão. Desta vez, porém, Van conseguiu neutralizar boa parte do jogo de grappling do brasileiro e encontrou espaço para impor seu boxe ao longo do combate. Pantoja teve bons momentos no chão e conectou golpes importantes, mas não conseguiu manter o adversário sob controle por tempo suficiente para mudar o rumo da disputa.

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Com o resultado, Van mantém o cinturão dos moscas e chega a 18 vitórias e duas derrotas no cartel. Pantoja, aos 36 anos, passa a ter 30 triunfos e sete derrotas na carreira.

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Como foi a luta

Pantoja começou tentando levar a luta para sua zona de conforto. O brasileiro pressionou Van, conseguiu uma queda logo no início e trabalhou por cima até alcançar a montada. O campeão resistiu às investidas, conseguiu inverter a posição e, pouco depois, os dois voltaram a trocar golpes em pé.

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No segundo round, Pantoja voltou a buscar a curta distância e utilizou joelhadas para tentar incomodar o campeão. Uma cabeçada acidental interrompeu momentaneamente o combate, mas, após o reinício, Van passou a encontrar mais espaço na trocação. O boxe do campeão começou a entrar com precisão, enquanto Pantoja ainda teve uma boa oportunidade ao pegar as costas do adversário nos instantes finais, sem conseguir finalizar.

O terceiro assalto teve bons momentos para os dois lados. Pantoja acertou um chute frontal de grande precisão, mas Van respondeu mantendo o ritmo em pé e conectando golpes com as mãos. O brasileiro voltou a tentar quedas, mas encontrou resistência do campeão. Na reta final, Pantoja conseguiu levar Van ao chão próximo à grade, porém não teve tempo para trabalhar a posição. Antes do fim do round, foi o campeão quem terminou melhor, deixando o brasileiro abalado após uma sequência de golpes.

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Pantoja iniciou o quarto round com um chute alto que atingiu Van, mas o campeão absorveu o golpe e continuou avançando. O brasileiro conseguiu outra queda nos primeiros minutos e passou a trabalhar por cima, buscando espaço para atacar. Van, entretanto, mostrou boa defesa no chão e evitou que Pantoja transformasse a posição em uma sequência perigosa.

No último round, o brasileiro voltou a apostar nos chutes e conseguiu conectar golpes fortes. Van, por outro lado, continuou encontrando o alvo com o boxe e, já na metade do assalto, derrubou Pantoja com um golpe. O campeão ainda tentou aproveitar o momento para atacar o braço do brasileiro e chegou perto de encaixar uma kimura.

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Pantoja conseguiu escapar e sobreviveu até o fim do combate. Com os cinco rounds completos, os três árbitros apontaram Joshua Van como vencedor por decisão unânime, garantindo a permanência do cinturão dos moscas com o campeão.

Outros resultados do UFC 331

Confira os resultados na ordem das lutas do card:

  • Joanderson Brito venceu Giga Chikadze por nocaute no 1º round, aos 1min57s;
  • Casey O'Neill venceu Eduarda Moura por finalização (chave de braço) no 1º round, aos 3min22s;
  • Edmen Shahbazyan venceu Brunno Ferreira por decisão unânime após três rounds (29-28, 29-28 e 30-27);
  • Ryan Gandra venceu Ozzy Diaz por nocaute técnico no 1º round, aos 2min04s;
  • Michael Aswell Jr. venceu Joo Sang Yoo por decisão dividida (28-29, 29-28 e 29-28);
  • Robelis Despaigne venceu Tai Tuivasa por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28);
  • Marlon Vera venceu Charles Jourdain por nocaute técnico no 3º round, aos 2min02s;
  • Alonzo Menifield venceu Iwo Baraniewski por decisão dividida (28-29, 29-28 e 29-28);
  • Sean Sharaf venceu Gable Steveson por nocaute aos 12s do 1º round;
  • Patricio Pitbull venceu Dooho Choi por nocaute no 1º round, aos 3min28s;
  • Arman Tsarukyan venceu Mauricio Ruffy por nocaute no 1º round, aos 4min56s.
Pantoja e Joshua Van em disputa
Joshua Van vence Pantoja em luta principal do UFC 331 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

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