Shevchenko domina Zhang Weili e mantém cinturão no UFC 322

"And still", como confirmado por Bruce Buffer. Valentina Shevchenko não sofreu com nenhum susto nos 25 minutos de luta no evento co-principal do UFC 322. Com tranquilidade, a russa dominou a chinesa Zhang Weili para defender o cinturão do peso-mosca neste sábado (15). A vitória da campeão foi confirmada por decisão unânime dos juízes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Como foi a luta co-principal do UFC 322?

Primeiro round: O início da luta co-principal do evento numerado ficou marcado pela velocidade de Weili, com grande movimentação e fortes combinações. Enquanto isso, Shevchenko parecia estudar o momento certo de impor o seu jogo. Em uma entrada acelerada da chinesa, a atual campeão aproveitou para acertar uma joelhada de encontro que derrubou a adversária, mas não demorou para a luta voltar para a trocação. A experiência da Valentina se destacava, com entradas certeiras para confirmar o domínio no solo, mesmo com a defesa impressionante de Zhang.

Segundo round: O combate continuou parecido no segundo assalto. Embora Weili jogasse a rival para perto da grade, com certa imponência em pé, a campeão do peso-mosca mostrou o motivo do grande sucesso na categoria. A russa, mais uma vez, levou a luta para o chão, onde segurava a desafiante com fortes trocas de guarda. O duelo permaneceu assim até o fim do cronômetro.

continua após a publicidade

Terceiro round: Ao seguir os conselhos do intervalo, o início do assalto não começou com muita aceleração por parte da chinesa. A abordagem de Shevchenko, no entanto, parecia o mesmo: esperar a aproximação de Weili para acertar a distância de entrar o golpe certeiro – que entrou em algumas oportunidades. Apesar disso, a desafiante parecia aguentar a pressão em pé, mas seguia sem conseguir defender as quedas da russa.

Quarto round: O quarto round seguiu com domínio de Valentina, que conseguiu machucar Zhang em chutes na perna e com golpes de encontro. No fim do round, em tentativa de chute de Welli, Shevchenko defendeu e quedou a desafiante, mas sem conseguir a finalização. Do outro lado, a chinesa seguiu sem se encontrar na luta, ao não conseguir encontrar a distância ideal e não ter o controle em nenhum momento.

continua após a publicidade

Quinto round: Não era mistério que Zhang precisava de uma vitória por via rápida para despontar o novo cinturão no UFC. Por esse motivo, a chinesa chegou com intensidade para o assalto final, mas a diferença de força e dominância era clara e à favor de Valentina. No meio do quinto round, a russa voltou a dominar a adversário no chão em uma forma de "replay" dos anteriores.

Valentina Shevchenko defende cinturão contra Zhang Weili 322 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Brasileiros brilharam no UFC 322

Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards no UFC. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios.

A luta começou estudada, com apenas tentativas de chutes nas pernas de ambos os lutadores. Na metade do round, Edwards tentou entrar em queda, mas Prates defendeu na grade. Na sequência do assalto, Leon tentou outra vez levar a luta ao chão, dessa vez, conseguiu e se posicionou nas costas do brasileiro em busca do mata-leão, que foi bem defendido. No segundo round, Edwards não tentou entrar em queda, assim, Prates conseguiu impor o jogo em pé e, com um jab de esquerda, nocauteou o inglês para vencer a segunda seguida no UFC.

➡️ VÍDEO: Carlos Prates nocauteia ex-campeão do UFC e pede cinturão

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

Muito antes de Carlos Prates, Matheus Camilo abriu o card preliminar com a primeira vitória para o Brasil na noite. Com forte domínio no solo, o brasileiro superou o russo Viacheslav Borshchev por decisão unânime, com parciais de 29-28, 30-27 e 30-27.

A luta começou equilibrada com boa tracação em pé no primeiro round. Apesar do melhor aproveitamento do russo nos golpes significativos, o brasileiro levou a melhor por pouco com duas quedas convertivas. O restante do confronto não foi diferente, e Matheus se aproveitou das pequenas brechas entre os potentes golpes de Borshchev para impor seu jogo.

➡️ Brasileiro domina russo e abre card do UFC 322 com vitória

Na reta final do preliminar, Gregory "Robocop" Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, neste sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28.

A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem muito perigo. No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo. O último assalto contou com pouco mais de destaque para o russo, o que não foi suficiente para inverter a parcial a seu favor.

➡️ Em luta equilibrada, Gregory Rodrigues supera russo para confirmar vitória no UFC 322

Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Por fim, os torcedores brasileiros lamentaram a dura derrota de Rodolfo Vieira na última luta do card preliminar deste sábado (15). Em forte golpes em pé e entradas certeiras, o norte-americano Bo Nickal levou a melhor sobre o brasileiro com um impressionante nocaute no terceiro round.

O combate começou e rapidamente Bo Nickal foi para a queda. Após conseguir escapar dos ataques, o brasileiro tentou entrar em single leg, mas Bo defendeu e quase finalizou na guilhotina, mas sem sucesso. Na reta final do segundo round, Rodolfo tentou entrar em queda, mas Bo se defendeu na grade e manteve a luta em pé, na qual seguiu melhor e ficou perto de nocautear. Já no último assalto, Bo Nickal conectou um chute alto que acertou a cabeça de Rodolfo e conseguiu o nocaute.