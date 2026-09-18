Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ilia Topuria sugere trapaça de campeão do UFC: 'Chequem as luvas'

Duplo-campeão volta a provocar Justin Gaethje meses após primeira derrota

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 13:13
Favorite o Lance! no Google
Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Ilia Topuria ainda não parece ter digerido a primeira derrota da carreira no MMA profissional. Meses depois de ser nocauteado por Justin Gaethje no UFC Casa Branca, o georgiano voltou a provocar o atual campeão dos leves (até 70,3 kg) e levantou uma suspeita sobre o equipamento utilizado pelo americano.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A declaração aconteceu enquanto Topuria comemorava o fim do período de recuperação após os últimos exames médicos. Nas redes sociais, o lutador aproveitou a publicação para responder aos críticos que, segundo ele, passaram a descartá-lo depois da derrota e, na sequência, mirou diretamente em Gaethje.

continua após a publicidade

— Últimos exames médicos feitos. Estou de volta. A todos os palhaços que vêm falando m*** e me descartando esse tempo todo, aqui estou eu. Agora vamos ver quem tem culhão. Obrigado a todos pelo apoio. Da próxima vez, vou me certificar para que chequem as luvas do Justin, para que ele não coloque nada estranho nelas. Vejo você em breve — provocou Topuria.

➡️ Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche

Gaethje responde a Topuria

A insinuação não passou despercebida por Justin Gaethje. Pouco depois da publicação do georgiano, o campeão dos leves rebateu a provocação, sugerindo que Topuria estaria apenas procurando uma justificativa para a derrota sofrida no UFC Casa Branca.

continua após a publicidade

— 94 dias e o melhor que você conseguiu inventar foi uma desculpa esfarrapada. Tão horrível quanto sua última performance. Melhore, garoto — escreveu Gaethje.

O confronto entre os dois aconteceu em junho, na Casa Branca, e terminou com a primeira derrota de Topuria no MMA profissional. O então campeão sofreu um nocaute técnico no quarto round e viu o norte-americano conquistar o cinturão justamente com seu conhecido poder de golpes.

continua após a publicidade

Desde então, uma revanche passou a ser especulada, inclusive com declarações de Dana White sobre a possibilidade. Topuria, agora liberado para voltar aos treinos e competições, parece disposto a reencontrar Gaethje no octógono, mas o retorno do campeão pode dificultar os planos.

Gaethje já indicou que não pretende lutar novamente ainda em 2026 e trabalha com a possibilidade de voltar apenas em 2027. Além disso, chegou a admitir a possibilidade de encerrar a carreira sem realizar outro combate. Assim, apesar da troca de provocações entre os dois, ainda não há confirmação de uma revanche.

continua após a publicidade
Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 331
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)

Lutas

Ex-campeão do UFC 'desmerece' Jon Jones entre melhores de todos os tempos

Há 19 horas
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Lutas

Semana de luta! Retorno de Pantoja e cinturão em jogo no UFC 331

Há 20 horas
Renato Moicano acerta golpe em Ortega, em 2017

Lutas

Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche

Há 21 horas
Cris Cyborg

Lutas

Ex-chefe do Bellator anuncia nova liga de MMA com Cris Cyborg e Royce Gracie

Há 21 horas
Alexandre Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Lutas

Pantoja foca na luta e promete lição a Joshua Van no UFC 331

Há 22 horas
Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Lutas

Alex Poatan provoca Ciryl Gane após título dos pesados no UFC

Há 23 horas
Mais LANCE!
Alexandre Pantoja posa para foto em media day do UFC co cinturão

Antes do UFC 331, Pantoja faz pedido a treinador: 'Ver o Flamengo'

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317

Topuria se aproxima do retorno ao UFC e provoca campeão dos leves

Jean Silva venceu Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Jean Silva ironiza ex-campeão do UFC: 'Tu é um bunda mole'

Pantoja é o rei do peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexandre Pantoja)

Com Brasil no topo, UFC define todos eventos até fim de 2026

Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

Campeão dos pesados abandona cinturão do UFC e abre chance para Poatan

Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado

Em busca do cinturão, Jean Silva finaliza mexicano no Noche UFC; veja resultados

Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado

Silva x Delgado: saiba card completo, horário e onde assistir ao Noche UFC

Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)

Jean Silva coloca Brasil no topo do Noche UFC

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Com Poatan, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Poatan reage a críticas de Moicano e dispara: 'Tá falando b…'

Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Poatan dá ultimato a críticos: 'Podem parar de me seguir'

Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC

Michael Venom Page reage após vitória no UFC Paris

Dana White confirma saída de MVP do UFC: 'Não faz mais parte'