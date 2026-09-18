Ilia Topuria sugere trapaça de campeão do UFC: 'Chequem as luvas'
Duplo-campeão volta a provocar Justin Gaethje meses após primeira derrota
Ilia Topuria ainda não parece ter digerido a primeira derrota da carreira no MMA profissional. Meses depois de ser nocauteado por Justin Gaethje no UFC Casa Branca, o georgiano voltou a provocar o atual campeão dos leves (até 70,3 kg) e levantou uma suspeita sobre o equipamento utilizado pelo americano.
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A declaração aconteceu enquanto Topuria comemorava o fim do período de recuperação após os últimos exames médicos. Nas redes sociais, o lutador aproveitou a publicação para responder aos críticos que, segundo ele, passaram a descartá-lo depois da derrota e, na sequência, mirou diretamente em Gaethje.
— Últimos exames médicos feitos. Estou de volta. A todos os palhaços que vêm falando m*** e me descartando esse tempo todo, aqui estou eu. Agora vamos ver quem tem culhão. Obrigado a todos pelo apoio. Da próxima vez, vou me certificar para que chequem as luvas do Justin, para que ele não coloque nada estranho nelas. Vejo você em breve — provocou Topuria.
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Gaethje responde a Topuria
A insinuação não passou despercebida por Justin Gaethje. Pouco depois da publicação do georgiano, o campeão dos leves rebateu a provocação, sugerindo que Topuria estaria apenas procurando uma justificativa para a derrota sofrida no UFC Casa Branca.
— 94 dias e o melhor que você conseguiu inventar foi uma desculpa esfarrapada. Tão horrível quanto sua última performance. Melhore, garoto — escreveu Gaethje.
94 days and the best you could come up with is a lame excuse. As terrible as your last performance. Do better kid.— Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) September 16, 2026
O confronto entre os dois aconteceu em junho, na Casa Branca, e terminou com a primeira derrota de Topuria no MMA profissional. O então campeão sofreu um nocaute técnico no quarto round e viu o norte-americano conquistar o cinturão justamente com seu conhecido poder de golpes.
Desde então, uma revanche passou a ser especulada, inclusive com declarações de Dana White sobre a possibilidade. Topuria, agora liberado para voltar aos treinos e competições, parece disposto a reencontrar Gaethje no octógono, mas o retorno do campeão pode dificultar os planos.
Gaethje já indicou que não pretende lutar novamente ainda em 2026 e trabalha com a possibilidade de voltar apenas em 2027. Além disso, chegou a admitir a possibilidade de encerrar a carreira sem realizar outro combate. Assim, apesar da troca de provocações entre os dois, ainda não há confirmação de uma revanche.
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