Van x Pantoja 2: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 331
Evento será realizado em Los Angeles, nos EUA, a partir das 18h30 (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC 331, oitavo evento numerado de 2026, neste sábado (19). Na luta principal, a disputa de cinturão dos moscas, com Alexandre Pantoja e Joshua Van. O card preliminar está agendado para as 18h30 (de Brasília), seguido do principal, às 22h.
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Van x Pantoja 2
Joshua Van chega para a revanche vivendo o melhor momento da carreira. Aos 24 anos, o norte-americano defendeu pela primeira vez o cinturão dos moscas com uma vitória por nocaute sobre Tatsuro Taira, no quinto round, em maio, e ampliou para sete o número de triunfos consecutivos. O campeão tem 17 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional.
Pantoja, por sua vez, retorna ao octógono após o fim de seu reinado. O brasileiro defendeu o cinturão quatro vezes, contra Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Asakura e Kai Kara-France, e agora terá a chance de recuperar o título justamente contra Van, que o derrotou no primeiro encontro entre os dois, em 2025. Aos 36 anos, o brasileiro soma 30 vitórias na carreira e é recordista da categoria em triunfos, interrupções e finalizações.
➡️ Brasileiro fica sem adversário para UFC 331 e adia revanche
Além dos protagonistas, 21 atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 11 combates do UFC 331. Apenas o polonês Baraniewski ainda não confirmou o peso. Todos os sete brasileiros subiram à balança na primeira hora de pesagem e bateram os pesos exigidos sem problemas.
FICHA TÉCNICA
UFC 331
📆 Data: 19 de agosto de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: na Crypto.com Arena, Los Angeles (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso-mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Alexandre Pantoja (56,7 kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Arman Tsarukyan (70,7 kg) x Mauricio Ruffy (70,3 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Patricio Pitbull (66 kg) x Dooho Choi (66,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Gable Steveson (108,8 kg) x Sean Sharaf (109,3 kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Alonzo Menifield (93,2 kg) x Iwo Baraniewski
Card Preliminar - 18h30
Peso-galo (até 61,2 kg): Marlon Vera (61,6 kg) x Charles Jourdain (61,2 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Tai Tuivasa (119,9 kg) x Robelis Despaigne (119,2 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Michael Aswell Jr. (66,2 kg) x Joo Sang Yoo (66 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Ryan Gandra (84,3 kg) x Ozzy Diaz (84,3 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Edmen Shahbazyan (83,9 kg) x Brunno Ferreira (83,6 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Casey O'Neill (56,7 kg) x Eduarda Moura (56,9 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze (66,2 kg) x Joanderson Brito (66 kg)
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