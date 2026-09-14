Tom Aspinall não é mais o campeão do peso-pesado (até 120,2 kg) do UFC. Cerca de 324 dias após sua última luta, o inglês decidiu seguir focado em sua recuperação e abandonou o cinturão. Por causa disso, o então campeão interino, Ciryl Gane, será promovido a dono do título linear. E é justamente aí que surge uma nova oportunidade para Alex Poatan: o francês foi o responsável por derrotar o brasileiro em sua primeira tentativa e, agora, pode ser o caminho para o sonho do tricampeonato.

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Quem começou a acompanhar a organização este ano nunca viu uma luta de Aspinall ao vivo. Em outubro de 2025, o lutador inglês subiu ao octógono pela última vez para realizar sua primeira defesa de cinturão contra ninguém menos que Gane. Devido a um golpe ilegal do francês, o combate foi encerrado como no contest (sem resultado), principalmente porque Tom afirmou não conseguir enxergar.

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Desde então, Aspinall realizou alguns procedimentos cirúrgicos nos olhos, mas segue sem previsão de voltar à ativa. Vale destacar, porém, que o problema na visão parece não ser o verdadeiro motivo do novo afastamento do inglês, que já havia anunciado o retorno aos treinos. Contudo, em nova declaração nas redes sociais, abriu o jogo sobre um acidente durante o treinamento que impossibilita uma possível luta no futuro próximo.

Assim, seguindo os passos de Valentina Shevchenko — e uma provável pressão interna de Dana White —, Tom anunciou nesta segunda-feira (14) que deixará livre o cinturão da categoria mais pesada do UFC. O agora ex-campeão afirmou não querer "prejudicar o andamento da divisão", mas prometeu que voltará mais forte. Veja a nota na íntegra abaixo:

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"Tudo o que você lê na mídia é simplesmente barulho. As pessoas estão criando suas próprias narrativas. Esta é a verdade: Complicações contínuas com os meus olhos significam que não posso ter autorização médica para lutar agora. Fiz várias cirurgias, acidentes e infecções, e fiz tudo o que era possível para voltar a competir.

Eu tinha concordado anteriormente com um encontro de luta e estava de volta a treinar, me sentindo bem e pronto para competir quando um acidente causou mais danos ao meu olho direito. Isto significa mais tempo longe do desporto e, neste momento, o momento do meu regresso não é claro.

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Eu sei que tem havido perguntas sobre o porquê de eu estar calado. Sempre segui os conselhos do UFC e me concentrei na minha recuperação enquanto tentávamos fazer com que isso acontecesse.

Agora tomei a decisão de desocupar o título dos pesos pesados. Eu pedi ao UFC para me permitir fazer esta declaração porque eu não quero segurar a divisão de pesos pesados. Eu sei o que é ter a tua carreira em espera e quero que os outros lutadores tenham a oportunidade de competir pelo título.

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O UFC e o Hunter foram informados a cada passo e viram os testes, procedimentos e informações médicas relacionadas aos meus olhos. Trabalhámos em estreita colaboração com diferentes médicos e especialistas para tentar fazer com que o meu retorno acontecesse, mas infelizmente, simplesmente não é possível neste momento.

Estou absolutamente arrasado. Persegui este sonho desde os meus 10 anos. Ainda não terminei. Afastar-se do título não é afastar-se do esporte ou do sonho. Continuarei a fazer tudo o que posso para ficar saudável, ficar livre e voltar a competir o mais rápido possível.

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O que torna isto particularmente difícil é que muitas das complicações com que estou a lidar são resultado de faltas que mudaram o curso da minha carreira. Os lutadores confiam em oficiais para fazer cumprir as regras e nos proteger nesses momentos, e é difícil ainda lidar com as consequências hoje. Obrigado a todos os que me apoiaram durante todo este pesadelo absoluto. Volto assim que puder medicamente. Tom"

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Mas, afinal, o que isso tem a ver com Poatan?

Aos 39 anos, Alex Poatan tem apenas um "último" objetivo dentro do MMA: se tornar tricampeão do UFC, feito que jamais ninguém alcançou. Em sua primeira tentativa, porém, o brasileiro se viu impedido justamente por Ciryl Gane de chegar ao título interino. A derrota para o francês, por nocaute técnico no segundo round, interrompeu a primeira tentativa de Poatan de conquistar o cinturão dos pesados e deixou o sonho do terceiro título para depois.

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Agora, com a saída de Aspinall, o cenário mudou. Gane será promovido a campeão linear, o que coloca novamente o francês no centro dos planos de Poatan. Na última segunda-feira (7), inclusive, o brasileiro voltou a desafiar o algoz e pediu um novo confronto após a dura derrota no UFC Casa Branca.

A suspensão médica obrigatória deixou o brasileiro fora da academia por alguns meses, mas parece que chegou a hora de seguir com a carreira. E, segundo o duplo-campeão, a luta que mais "faz sentido" é exatamente a revanche contra o francês.

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— Fala, pessoal! Bom, depois de muito tempo aí descansando, acho que descansando aí o que eu precisava, depois de muito trabalho, depois da minha última luta… É, muitas pessoas vêm falando com quem que o Alex vai lutar. Vejo aí muitas opiniões, mas eu acho que a luta que faz sentido é eu e Ciryl Gane. Essa é a luta. Vou trabalhar nisso e, pelo que eu vejo aí, é algo que vai dar certo. Como na última luta, aconteceram coisas ali não legais, né? Literalmente. E eu acho que agora, com a outra oportunidade, eu posso voltar e mostrar o que eu posso fazer, o que eu posso conquistar, que é o terceiro cinturão. Tô muito animado para isso e vou trabalhar para isso. Chama! — disse Alex em seu Instagram.