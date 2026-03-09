Cinturão BMF: entenda o título mais 'casca-grossa' do UFC e seus campeões

Charles "Do Bronx" Oliveira fez história na madrugada deste domingo (8) ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão BMF (Baddest Motherf**) do UFC. Com amplo domínio sobre Max Holloway na luta principal do UFC 326.

O cinturão BMF do UFC é um prêmio simbólico que reconhece o lutador mais "casca-grossa" da organização, combinando prestígio e notoriedade. Quem vence não leva apenas o cinturão, mas também o reconhecimento de ser o atleta mais "durão" do momento.

Criação do cinturão BMF

O conceito surgiu em 2019, quando o CEO do UFC, Dana White, decidiu premiar o lutador mais "durão" da organização. BMF é a sigla para "Baddest Motherf*"**, expressão que pode ser traduzida livremente como "o mais durão" ou "o mais casca-grossa". A ideia nasceu após Nate Diaz vencer Anthony Pettis no UFC 241. Diaz se autoproclamou campeão e desafiou Jorge Masvidal, declarando no octógono que era o lutador mais destemido da organização.

A disputa entre Diaz e Masvidal tornou-se o primeiro combate pelo título BMF, realizado no UFC 244, em novembro de 2019, em Nova York. A luta foi interrompida após três rounds devido a um corte acima do olho de Diaz, e Masvidal se tornou o primeiro campeão BMF. O cinturão foi entregue pelo ator e ícone da WWE Dwayne Johnson, mais conhecido como "The Rock".

Trajetória do título

O cinturão permaneceu inativo por três anos e meio após Masvidal. Com sua aposentadoria, a disputa voltou ao centro das atenções no UFC 291, em julho de 2023, entre Dustin Poirier e Justin Gaethje. Gaethje, conhecido como "The Highlight", venceu por nocaute no segundo round com um chute alto certeiro, encerrando o duelo de forma explosiva.

No UFC 300, em abril de 2024, Max Holloway conquistou o cinturão ao nocautear Gaethje. O havaiano dominou a luta em pé, acertando golpes rápidos e precisos. Nos segundos finais, convidou Gaethje para uma troca franca de socos e, com apenas um segundo para o fim, acertou um cruzado de direita que resultou em nocaute instantâneo, criando uma das cenas mais memoráveis da história recente do UFC.

Primeira defesa do cinturão

Holloway realizou a primeira defesa do cinturão no UFC 318, em julho de 2025, contra Dustin Poirier. A luta durou 25 minutos, terminando com vitória de Holloway por decisão unânime após cinco rounds intensos. O combate marcou também a aposentadoria de Poirier, conhecido como "Diamante", que encerrou sua carreira no MMA profissional com mais de 30 apresentações no octógono.

Max Holloway vem de vitória sobre Dustin Poirier no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

Ordem dos vencedores BMF

Jorge Masvidal Justin Gaethje Max Holloway Charles Do Bronx

