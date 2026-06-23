Alex Poatan entra no top-4 dos pesos-pesados em ranking de IA
Novidade do UFC foi lançada na última segunda-feira (22)
O UFC lançou, na última segunda-feira (22), o novo sistema de ranking automatizado por inteligência artificial. A novidade, que por enquanto coexistirá com o modelo tradicional, trouxe uma surpresa que beneficia Alex Poatan: o brasileiro estreou no top-4 dos pesos-pesados, mesmo que tenha sido nocauteado por Ciryl Gane em sua estreia na categoria, no evento na Casa Branca.
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Com o novo modelo, a organização pretende aumentar a precisão da classificação dos atletas, levando em conta dados mensuráveis por algoritmos, como a frequência de lutas, consistência de resultados e nível dos adversários. No modelo antigo, o ranking era definido por representantes da mídia especializada.
Alex Pereira não foi o único brasileiro que se beneficiou com o novo formato. Vitor Petrino, que até então não figurava no top-15 da divisão dos pesos-pesados, saltou para o 10º lugar na classificação por IA. Carlos Prates, vice-líder dos meio-médios no ranking original, assumiu o topo da lista atualizada. Entre as mulheres, Norma Dumont e Luana Santos foram alçadas ao segundo e terceiro lugar da divisão dos pesos-galos.
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Dana White defende Poatan após polêmica
Pouco mais de uma semana depois, o combate entre Alex Poatan e Ciryl Gane no UFC Casa Branca continua repercutindo. No último sábado (20), Dana White, presidente da organização, apoiou o brasileiro nas reclamações sobre golpes ilegais sofridos durante a luta.
O mandatário se pronunciou durante coletiva de imprensa após o UFC Vegas 119. Apesar de minimizar os erros do árbitro Herb Dean, ele reconheceu a existência dos golpes ilegais e fez questão de dizer que Alex Poatan "não é um chorão".
— Se você assistir a luta, é inegável que ele foi atingido com alguns golpes atrás da cabeça, mas no meio da ação, quando está acontecendo e os caras estão rolando para tentar sair disso. Às vezes, as infrações acontecem. Talvez (Herb) Dean deveria ter dito: 'Cuidado com a nuca' ou o advertido ou algo assim. Mas eu não sei. O que eu posso dizer é: Alex Pereira não é um chorão. E Alex Pereira não reclama das coisas ou dá desculpas depois das lutas. Então, eu tenho que acreditar que ele acredita nisso. Que ele realmente acredita que foi verdade - declarou.
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