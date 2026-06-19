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UFC bate recorde de audiência com evento na Casa Branca

Evento histórico contou com três brasileiros em ação no domingo (14)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:12
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UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/ UFC)

A história foi feita no último domingo, dia 14 de junho, pelo UFC. Em um evento inédito na Casa Branca, residência presidencial dos Estados Unidos, o organização comandada por Dana White viu sete lutas impressionantes, que animaram o público presente e os fãs em casa. Aliás, o espetáculo verdadeiramente bombou, chegando a bater recorde de 17 milhões de telespectadores simultâneos.

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    O evento foi transmitido exclusivamente pelo streaming "Paramount+". Segundo dados da "Nielsen" (EUA) e da "Adobe Analytics" (América Latina), foi registrado pela plataforma uma médio de mais de 8 milhões de pessoas por minuto durante o evento. Vale relembrar, inclusive, que é a primeira temporada do UFC sem que o eventos sejam comercializados no estilo "pay-per-view".

    O pico de 17 milhões do UFC Casa Branca chega para empatar com os números da estreia da MVP no MMA, que contou com o duelo entre Ronda Rousey e Gina Carano. Entretanto, há uma diferença que se destaca entre os dois eventos: enquanto a Netflix (transmissora oficial do MVP MMA 1) tem alcance mundial, o UFC na Paramount+ está limitado aos Estados Unidos e América Latina.

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    Nocautes do início ao fim do UFC Casa Branca

    Não é incomum que uma noite do UFC produza grandes nocautes. O que chama atenção, porém, é ver uma parcela tão significativa de um card ser definida pela via rápida. Quando o recorte passa a considerar todos os combates de um mesmo evento, independentemente de ser Fight Night ou numerado, o feito se torna ainda mais raro.

    O tamanho reduzido do UFC Freedom 250 pode ter contribuído para a marca histórica. Ainda assim, o recorde impressiona pelo nível dos atletas envolvidos e pelo equilíbrio esperado em praticamente todos os confrontos da noite. E nem mesmo os duelos mais aguardados escaparam da tendência. Na penúltima luta da noite, Justin Gaethje colocou fim à invencibilidade de Ilia Topuria em uma batalha de quatro rounds, interrompida por recomendação médica.

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    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

    Mais do que a quantidade de nocautes, o que chamou atenção foi a forma como eles aconteceram. Diferentes estilos, categorias e momentos de luta produziram o mesmo resultado: nenhum combate precisou das papeletas dos juízes para definir um vencedor. Em um evento criado para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos, Dana White conseguiu aquilo que mais desejava para a ocasião: um espetáculo impossível de ser esquecido.

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