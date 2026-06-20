De virada, Kape desbanca parceiro de brasileiro, ex-campeão do UFC Evento contou com seis representantes do Brasil nos cards preliminar e principal

No mundo das lutas, apenas um único golpe é necessário para mudar as parciais. Durante o UFC Vegas 119 deste sábado (20), por exemplo, o português Manel Kape conseguiu a virada após dois rounds "ruins" contra o japonês Kyoji Horiguchi. Além da luta principal, os fãs acompanharam o triunfo de três brasileiros na noite.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Como foi a luta de Manel x Horiguchi?

Primeiro round

A luta começou estudada, com os dois atletas priorizando a análise da distância. O primeiro golpe de impacto foi um chute no corpo aplicado por Kyoji Horiguchi, mas Manel Kape respondeu bem e chegou perto de derrubar o japonês na sequência. Durante boa parte do assalto, os rivais trocaram golpes pontuais e tentaram encaixar combinações, sem grande efetividade. Os chutes também apareceram com frequência no repertório dos dois lutadores.

Na reta final, Horiguchi tentou levar o confronto para o chão. Após uma primeira defesa de Kape, o japonês conseguiu completar a queda e manteve o controle posicional até o encerramento do round.

continua após a publicidade

Segundo round

Parceiro de treino de Alexandre Pantoja, Horiguchi voltou melhor para o segundo assalto e fez Kape balançar logo no primeiro minuto com um cruzado de esquerda. Pouco depois, aproveitou o momento de instabilidade do rival para derrubá-lo e assumir o controle da luta no solo.

A partir daí, o japonês administrou a posição por cima e ditou o ritmo do combate, enquanto o português encontrava dificuldades para se levantar e impor seu jogo.

continua após a publicidade

Terceiro round

O terceiro round começou movimentado, com os dois atletas apostando no boxe e trocando cruzados e golpes retos no centro do octógono. Depois do início intenso, a luta voltou a ficar mais estratégica, com ambos buscando o momento ideal para atacar.

A definição veio quando Kape encontrou um direto preciso no queixo de Horiguchi, que foi ao chão. O angolano aproveitou a oportunidade, avançou com uma sequência de golpes no ground and-pound e obrigou o árbitro a interromper o combate.

➡️ Veja como foi o card do UFC Vegas 119, com seis brasileiros

Brasil teve campanha "equilibrada" no UFC Vegas 119

O UFC Vegas 119 terminou com saldo equilibrado para o Brasil. Dos seis representantes no card, três saíram com vitória e três acabaram derrotados. Os principais destaques positivos foram Vinicius "Lokdog" Oliveira, que nocauteou Andre Fili no segundo round, e Bia Mesquita, que precisou de apenas um assalto para finalizar Melissa Mullins.

Além deles, Luana Santos levou a melhor no duelo 100% brasileiro contra Karol Rosa ao vencer por decisão unânime. Do outro lado, André Lima foi derrotado por Kevin Borjas, enquanto Allan "Puro Osso" Nascimento acabou superado por Mitch Raposo, ambos na decisão dos juízes.

LokDog vinha de derrota no UFC (Reprodução Instagram ufc)

+Aposte na vitória do Brasil no UFC Vegas 119

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.