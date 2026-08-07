Cruzeiro e Flamengo vivem cenários opostos no último dia de inscrições da Libertadores Prazo para inscrições na Libertadores termina nesta sexta-feira, às 18h (de Brasília)

O prazo para inscrição de novos jogadores nas oitavas de final da Libertadores termina às 18h (de Brasília) desta sexta-feira (7). O cenário, porém, é bastante diferente para os dois lados do confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Enquanto a Raposa deve registrar até seis reforços para a sequência do torneio, o Rubro-Negro corre contra o tempo e tem grandes chances de não inscrever nenhum atleta contratado nesta janela.

A diferença passa pela estratégia adotada pelos clubes no mercado. O Cruzeiro precisou ir às compras para repor saídas importantes e ampliar as opções do elenco. Já o Flamengo concentrou esforços em uma contratação de impacto, mas viu as negociações se arrastarem e deve manter praticamente o mesmo grupo que iniciou o segundo semestre.

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Cruzeiro reformulou o elenco

Desde a pausa para a Copa do Mundo, a Raposa contratou cinco reforços para repor saídas importantes. O técnico Artur Jorge perdeu os titulares Kaiki e Christian. O lateral-esquerdo acertou com o Como, da Itália, e o meia com o Krasnodar, da Rússia. Além deles, Kauã Prates também deixou a Toca da Raposa II rumo à Alemanha para iniciar seus trabalhos no Borussia Dortmund.

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Para a lateral esquerda, o Cruzeiro contratou Gabriel Rojas, vindo do Racing. Rapidamente ele se tornou titular absoluto do time. Na ponta esquerda, Sinisterra vinha sendo o titular, mas se lesionou. Gabriel Pec, principal contratação celeste, poderia ser o substituto, mas sofreu uma grave lesão na tíbia.

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Mais recentemente, a Raposa acertou as contratações dos atacantes Wesley, João Lucas e Lucho Rodríguez. Anteriormente, o clube venceu a disputa com o Flamengo e também contratou Zé Lucas, que ainda não estreou pela equipe.

Zé Lucas sendo apresentado pelos dirigentes do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Ao todo, o Cruzeiro contratou seis reforços para o segundo semestre. Nos investimentos, desembolsou cerca de 12 milhões de dólares por Gabriel Pec, 5 milhões de dólares por Zé Lucas e 6 milhões de euros por Gabriel Rojas. Os outros três jogadores chegaram por empréstimo.

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Flamengo aposta na manutenção da base

O Flamengo vive um cenário praticamente oposto. Diferentemente do Cruzeiro, o clube não perdeu jogadores importantes durante a janela e, por isso, buscou o mercado apenas para elevar o nível técnico do elenco.

Nas últimas semanas, a diretoria concentrou praticamente todos os esforços na contratação de Thiago Almada, mas viu o meia argentino adiar a decisão até acertar, nos últimos dias, com o River Plate. Com o fim da negociação, o Rubro-Negro voltou as atenções para Luiz Henrique.

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➡️ Bastidores: por que Thiago Almada escolheu o River Plate em vez do Flamengo

Luiz Henrique em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

O atacante do Zenit aceitou retornar ao futebol brasileiro, e as conversas avançaram. No entanto, o principal entrave continua sendo a forma de pagamento da transferência. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros em bônus por metas, mas tenta parcelar a operação, enquanto o clube russo deseja receber a maior parte do valor à vista. Com o prazo de inscrições se encerrando nesta sexta-feira, a tendência é que não haja tempo hábil para concluir a negociação e registrar o atacante na Libertadores.

Cenário diferente do Flamengo de 2025, tetracampeão da Libertadores

O cenário é bem diferente do vivido pelo Flamengo na temporada passada. Na janela aberta durante a Copa do Mundo de Clubes, o clube contratou Jorginho, Emerson Royal, Saúl, Jorge Carrascal e Samuel Lino. Todos foram inscritos para as oitavas de final da Libertadores e utilizados por Filipe Luís, na época, no confronto contra o Internacional.

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Se não deve ganhar reforços para enfrentar o Cruzeiro, o Flamengo também não sofreu baixas relevantes. O clube recusou uma proposta do Aston Villa por Emerson Royal e conseguiu manter a base do elenco, chegando ao mata-mata continental praticamente com o mesmo grupo que disputou a primeira parte da temporada.

Jogos entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores

12/08 – Cruzeiro x Flamengo – Libertadores (oitavas de final – ida) 19/08 – Flamengo x Cruzeiro – Libertadores (oitavas de final – volta)

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