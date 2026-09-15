Inteligência artificial aponta vencedor de Platense x Fluminense na Libertadores
Partida é válida pela Libertadores
Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15) pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e a Inteligência Artificial projetou o resultado da partida. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã, o time de Marcão busca confirmar a vaga na semifinal diante do clube argentino fora de casa.
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Caso avance, a equipe carioca garantirá sua classificação para a próxima fase do torneio continental, aguardando o vencedor do duelo entre LDU e Palmeiras para conhecer seu adversário na semifinal.
Veja a projeção do Gemini:
Com a sólida vantagem do 2 a 0 construída no Maracanã, o Fluminense desembarca na Argentina em situação confortável, mas diante de um ambiente hostil em que o Platense precisará se atirar ao ataque desde os primeiros minutos. A tendência é de um confronto em que os argentinos tentarão impor um ritmo abafador e físico, enquanto o Tricolor das Laranjeiras usará a posse de bola e o controle do tempo para esfriar a pressão inicial e explorar os espaços deixados pelos donos da casa. A projeção aponta para um duelo maduro e estratégico do time brasileiro que, ao suportar os avanços desordenados do adversário, selará sua classificação sem grandes sustos com um empate pragmático em 1 a 1 no placar final, carimbando a vaga para a fase semifinal da Libertadores.
Alerta ligado no Tricolor
Thiago Silva, um dos principais líderes do elenco, ligou o alerta para o elenco do Fluminense. Logo depois da vitória no jogo de ida, o capitão usou uma das eliminações mais marcantes da própria carreira para lembrar aos companheiros como uma vantagem confortável pode desaparecer em uma partida de mata-mata.
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— Eu falei no campo que nós, no Paris, ganhamos 4 a 0 do Barcelona, fomos ao campeonato e perdemos 6 a 1. Então o futebol é para ser respeitado. Então é assim que a gente vai para a Argentina, com todo o respeito ao nosso oponente, porém tentando fazer o nosso melhor possível.
O episódio citado aconteceu na Champions League de 2016/17. O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 4 a 0 na França, mas perdeu por 6 a 1 no Camp Nou e foi eliminado nas oitavas de final.
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