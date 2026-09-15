Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15) pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e a Inteligência Artificial projetou o resultado da partida. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã, o time de Marcão busca confirmar a vaga na semifinal diante do clube argentino fora de casa.

➡️Fluminense tem bom retrospecto recente na Argentina; veja números

Caso avance, a equipe carioca garantirá sua classificação para a próxima fase do torneio continental, aguardando o vencedor do duelo entre LDU e Palmeiras para conhecer seu adversário na semifinal.

continua após a publicidade

Veja a projeção do Gemini:

Com a sólida vantagem do 2 a 0 construída no Maracanã, o Fluminense desembarca na Argentina em situação confortável, mas diante de um ambiente hostil em que o Platense precisará se atirar ao ataque desde os primeiros minutos. A tendência é de um confronto em que os argentinos tentarão impor um ritmo abafador e físico, enquanto o Tricolor das Laranjeiras usará a posse de bola e o controle do tempo para esfriar a pressão inicial e explorar os espaços deixados pelos donos da casa. A projeção aponta para um duelo maduro e estratégico do time brasileiro que, ao suportar os avanços desordenados do adversário, selará sua classificação sem grandes sustos com um empate pragmático em 1 a 1 no placar final, carimbando a vaga para a fase semifinal da Libertadores.

Hulk e Nonato marcaram no jogo de ida (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Alerta ligado no Tricolor

Thiago Silva, um dos principais líderes do elenco, ligou o alerta para o elenco do Fluminense. Logo depois da vitória no jogo de ida, o capitão usou uma das eliminações mais marcantes da própria carreira para lembrar aos companheiros como uma vantagem confortável pode desaparecer em uma partida de mata-mata.

continua após a publicidade

➡️Paulo Angioni é velado nas Laranjeiras, e recebe homenagens do futebol brasileiro

— Eu falei no campo que nós, no Paris, ganhamos 4 a 0 do Barcelona, fomos ao campeonato e perdemos 6 a 1. Então o futebol é para ser respeitado. Então é assim que a gente vai para a Argentina, com todo o respeito ao nosso oponente, porém tentando fazer o nosso melhor possível.

O episódio citado aconteceu na Champions League de 2016/17. O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 4 a 0 na França, mas perdeu por 6 a 1 no Camp Nou e foi eliminado nas oitavas de final.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.



