Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Ficha do jogo PLA FLU Libertadores Quartas de final - jogo de volta Data e Hora terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (ARG) Árbitro Cristián Garay (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI) Var Juan Sepúlveda (CHI) Onde assistir

O Fluminense chega à Argentina com vantagem de 2 a 0 construída no Maracanã. Nonato e Hulk marcaram os gols da vitória no primeiro confronto. O Tricolor garante a classificação com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Se o Platense vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

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➡️Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Marcão deve retomar a base titular depois de poupar os principais jogadores na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Canobbio, suspenso no jogo de ida, volta a ficar à disposição. Hulk também retorna após não enfrentar o Galo.

Time do Fluminense comemora gol contra o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Platense chega para a decisão com o Fluminense depois de perder por 2 a 1 para o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Martín Palermo utilizou uma formação modificada no fim de semana para preservar jogadores de olho na Libertadores.

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➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

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Tudo sobre Platense x Fluminense (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

Platense 🆚 Fluminense

Libertadores - Quartas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🕴️ Árbitro: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

4️⃣ Quarto árbitro: Diego Flores (CHI)

📺 VAR: Juan Sepúlveda (CHI)

🖥️ AVAR: Nicolás Millas (CHI)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Platense (Técnico: Martín Palermo)

Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios e Guido Mainero; Gastón Togni, Bruno Sepúlveda e Kevin Retamar.

🟢🔴⚪ Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio (Serna), Hulk e Soteldo.