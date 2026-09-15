Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Platense precisará de feito inédito na temporada para passar do Fluminense na Libertadores

Argentinos precisam vencer por dois gols para levar a vaga aos pênaltis e por três ou mais para avançar diretamente na Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Martin Palermo é o técnico do Platense
Martin Palermo é o técnico do Platense (Foto: Divulgação/Platense)

O Platense precisará fazer nesta terça-feira (15) algo que ainda não conseguiu em casa durante toda a temporada de 2026: vencer por pelo menos dois gols de diferença. A equipe argentina recebe o Fluminense depois de perder por 2 a 0 no Maracanã pela ida das quartas de final da Libertadores.

Considerando as partidas pelo Campeonato Argentino e pela Libertadores disputadas no Estádio Ciudad de Vicente López, o Platense entrou em campo 16 vezes como mandante em 2026. Foram apenas três vitórias, sete empates e seis derrotas. Nenhum dos triunfos aconteceu por mais de um gol de diferença.

continua após a publicidade

➡️Escalação: Fluminense tem retorno de titular contra o Platense

As três vitórias foram por placares apertados: 2 a 1 sobre o Instituto, em janeiro; 1 a 0 sobre o Barracas Central, em fevereiro; e 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, pela Libertadores, em abril.

Adversário do Fluminense, Platense venceu apenas uma vez em casa na Libertadores

O retrospecto continental em Vicente López também não apresenta uma vitória pela margem necessária para igualar o confronto com o Fluminense. O Platense disputou quatro partidas no estádio nesta Libertadores: perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 1 e empatou por 1 a 1 com Peñarol e Coquimbo Unido.

continua após a publicidade

➡️Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Nas oitavas, o empate com o Coquimbo em casa foi seguido por outro empate, desta vez sem gols no Chile. O Platense avançou nos pênaltis.

Contra o Fluminense, uma vitória do Platense por dois gols de diferença leva novamente a definição para as penalidades. Para conquistar a classificação no tempo normal, o Platense precisa ganhar por três ou mais gols. Vitória do Fluminense, empate ou derrota tricolor por apenas um gol garantem o time de Marcão na semifinal.

➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense
Ganso e Hulk comemoram gol em Fluminense x Platense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores de Fluminense e Platense em disputa de bola

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta vencedor de Platense x Fluminense na Libertadores

Há 22 minutos
Time do Fluminense perfilado para o confronto contra o Ind. Rivadavia na Libertadores

Fluminense

A 90 minutos da semifinal, Fluminense tenta transformar reação em campanha de título

Há 2 horas
Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco

Fluminense

Escalação: Fluminense tem retorno de titular contra o Platense

Há 10 horas
Boca Juniors x Fluminense 24_Easy-Resize.com

Fluminense

Fluminense tem bom retrospecto recente na Argentina; veja números

Há 12 horas
Copa Libertadores da América 2026 - Platense x Fluminense

Onde Assistir

Platense x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Há 14 horas
Garay em Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense

Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Há 16 horas
Mais LANCE!
Thiago Silva gesticula em jogo do Fluminense

Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Paulo Angioni é velado nas Laranjeiras, e recebe homenagens do futebol brasileiro

Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense

Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético se impõe no segundo tempo e vence o Fluminense no Brasileirão

Mercado da Bola do Lance!

Janela do Brasileirão encerrada: veja quem mais gastou e todas as negociações

Marcelo Oliveira e Paulo Angioni

Fluminense relembra última preleção de Paulo Angioni; veja o vídeo

Atlético-MG x Flu (Fotos: Flickr Atlético e Flu)

Atlético e Fluminense se enfrentam com foco dividido antes de decisões continentais

Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense fecha janela com dois reforços de peso, mas deixa lacuna

Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Castillo em jogo do Fluminense

Sem Hulk e Cano, Castillo ganha nova oportunidade no ataque do Fluminense

Filé recebendo prêmio no CONFUT

Fisioterapeuta do Fluminense, Filé conquista Prêmio Confut e destaca evolução na área

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Fluminense

Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão