Platense precisará de feito inédito na temporada para passar do Fluminense na Libertadores
Argentinos precisam vencer por dois gols para levar a vaga aos pênaltis e por três ou mais para avançar diretamente na Libertadores
O Platense precisará fazer nesta terça-feira (15) algo que ainda não conseguiu em casa durante toda a temporada de 2026: vencer por pelo menos dois gols de diferença. A equipe argentina recebe o Fluminense depois de perder por 2 a 0 no Maracanã pela ida das quartas de final da Libertadores.
Considerando as partidas pelo Campeonato Argentino e pela Libertadores disputadas no Estádio Ciudad de Vicente López, o Platense entrou em campo 16 vezes como mandante em 2026. Foram apenas três vitórias, sete empates e seis derrotas. Nenhum dos triunfos aconteceu por mais de um gol de diferença.
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As três vitórias foram por placares apertados: 2 a 1 sobre o Instituto, em janeiro; 1 a 0 sobre o Barracas Central, em fevereiro; e 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, pela Libertadores, em abril.
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O retrospecto continental em Vicente López também não apresenta uma vitória pela margem necessária para igualar o confronto com o Fluminense. O Platense disputou quatro partidas no estádio nesta Libertadores: perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 1 e empatou por 1 a 1 com Peñarol e Coquimbo Unido.
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Nas oitavas, o empate com o Coquimbo em casa foi seguido por outro empate, desta vez sem gols no Chile. O Platense avançou nos pênaltis.
Contra o Fluminense, uma vitória do Platense por dois gols de diferença leva novamente a definição para as penalidades. Para conquistar a classificação no tempo normal, o Platense precisa ganhar por três ou mais gols. Vitória do Fluminense, empate ou derrota tricolor por apenas um gol garantem o time de Marcão na semifinal.
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Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.
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