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Bastidores: por que Thiago Almada escolheu o River Plate em vez do Flamengo

Decisão foi influenciada pela família, diferença salarial e prioridade em retornar à Argentina

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 12:02
Atualizado há 14 horas
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O Flamengo não conseguiu contratar Thiago Almada. O River Plate venceu a disputa pelo meia argentino, mas a história vai além de uma concorrência perdida. Nos bastidores, o desfecho foi construído por uma combinação de fatores familiares, financeiros e estratégicos, que fizeram o Rubro-Negro optar por não entrar em um leilão pelo jogador.

Embora tivesse um acordo encaminhado com o estafe de Almada e mantivesse otimismo durante boa parte da negociação, o clube carioca encontrou um cenário diferente nas conversas finais. A decisão do jogador caminhou para a Argentina, enquanto o Flamengo estabeleceu um limite financeiro que não estava disposto a ultrapassar.

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Família pesou mais do que o projeto esportivo

Desde o início das conversas, a prioridade de Almada era permanecer no futebol europeu. O meia acreditava que uma boa Copa do Mundo abriria portas para uma valorização no mercado do Velho Continente. Isso, porém, não aconteceu.

Sem propostas que atendessem às expectativas, o argentino passou a considerar um retorno à América do Sul. Foi nesse momento que o River Plate ganhou força.

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O fator decisivo, segundo pessoas envolvidas na negociação, foi a questão familiar. Assim como Lucas Paquetá escolheu retornar ao Flamengo para ficar próximo de casa, Almada optou por voltar ao seu país natal.

A família do jogador nunca escondeu a preferência pela Argentina. Mesmo tendo conquistado a Libertadores pelo Botafogo, Almada passou pouco tempo no Brasil e questões relacionadas à segurança sempre foram tratadas como preocupação por pessoas próximas.

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Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada escolhe River Plate e não Flamengo (Foto: Divulgação/Argentina)

Curiosamente, o aspecto esportivo ficou em segundo plano na escolha. O River vive um momento de instabilidade, disputa apenas a Sul-Americana (fora da Libertadores) e atravessa um período de pressão sobre o técnico Eduardo Coudet e a diretoria, especialmente sobre o diretor de futebol Pablo Longoria.

River ofereceu mais dinheiro

Além da questão familiar, a diferença salarial teve peso importante. O River Plate apresentou uma proposta na casa de cinco milhões de dólares por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 2,1 milhões mensais.

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O Flamengo chegou perto desse valor, oferecendo cerca de R$ 1,8 milhão por mês, e recebeu a contraproposta na casa dos R$ 3 milhões. A diferença, somada às exigências financeiras apresentadas durante a negociação, fez o Rubro-Negro manter sua política de responsabilidade financeira.

Internamente, a avaliação foi de que ultrapassar esse limite significaria entrar em um leilão que o clube já havia decidido evitar.

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Flamengo já olhava para outro caminho: Luiz Henrique

Enquanto aguardava uma resposta definitiva de Almada, o diretor de futebol, José Boto, chegou a viajar à Argentina para tentar destravar a negociação. O dirigente voltou sem uma posição concreta do estafe do jogador. A partir desse momento, o Flamengo passou a direcionar suas atenções para Luiz Henrique.

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O clube nunca retirou oficialmente a proposta por Almada, mas deixou claro ao mercado que não participaria de uma disputa financeira sem limites, postura, inclusive, defendida publicamente por Boto durante toda a janela.

Nos bastidores, o entendimento era de que, caso fosse necessário aumentar o investimento, faria mais sentido fazê-lo por Luiz Henrique, visto como um alvo que justificaria um esforço financeiro maior.

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No fim da novela, River Plate e Flamengo fizeram escolhas diferentes. O clube argentino decidiu elevar sua proposta para atender às exigências de Almada. Já o Rubro-Negro preferiu preservar seu planejamento financeiro e buscar alternativas no mercado, mesmo abrindo mão de um dos principais objetivos da janela.

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