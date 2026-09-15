Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'

O Fluminense está na semifinal da Conmebol Libertadores 2026. O Tricolor perdeu para o Platense por 2 a 1 nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, mas, confirmou a classificação após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Com o resultado, a equipe avançou com 3 a 2 no placar agregado.

Ainda no primeiro tempo o tricolor carioca viu sua vantagem cair, com dois gols tomados, e Renê virou alvo da torcida.

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Veja a repercussão:

O Fluminense fez uma partida de merda no Maracanã, conseguiu fazer dois gols e tirou o pé. Não matou o jogo e entra nessa postura covarde na Argentina. Time frouxo. Não tem ninguém bem nessa merda. O suposto marcador Renê não marca ninguém. — Xande (@xande_treinador) September 15, 2026

O Renê olhando o lateral cruzar a bola; só faltou servir um café e fazer uma massagem pro cara na defesa. Patético!! — 𝙸𝚜𝚊𝚋𝚎𝚕𝚕𝚎 (@l_belss) September 15, 2026

Renê, soteldo, ganso, Hercules tão na sacanagem.



O canobbio é só horrível mesmo — Miguel (@Mf_ffc) September 15, 2026

Inacreditável como as merdas passam pelo Rene… é tudo nele ali. N vou assistir o segundo tempo… se passar ok se n passar é vender o clube e tirar os que montaram esse time ai…. Time viu o poderoso platense jogar… — REInato Sincero (@REInatoSincero) September 15, 2026

Que constrangimento esse primeiro tempo, uma vergonha, se não ficar esperto toma una goleada. O ganso está na Argentina? O Hércules não marca ninguém. O Rene é uma avenida. O soteldo horrível. Vamos ter que melhorar muito pra sair com a classificação. — O Fluminense é da sua torcida. (@AndreTelesforos) September 15, 2026

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Como foi Platense x Fluminense?

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

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Canobbio marcou o gol da classificação do Fluminense na Libertadores. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

➡️Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.

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