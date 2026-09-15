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Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'

Tricolor se classificou com gol do Canobbio no segundo tempo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 20:09
Atualizado há 22 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Renê durante Platense e Fluminense, pela Libertadores
Renê durante Platense e Fluminense, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Fluminense está na semifinal da Conmebol Libertadores 2026. O Tricolor perdeu para o Platense por 2 a 1 nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, mas, confirmou a classificação após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Com o resultado, a equipe avançou com 3 a 2 no placar agregado.

Ainda no primeiro tempo o tricolor carioca viu sua vantagem cair, com dois gols tomados, e Renê virou alvo da torcida.

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Como foi Platense x Fluminense?

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

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Canobbio marcou o gol da classificação do Fluminense na Libertadores.
Canobbio marcou o gol da classificação do Fluminense na Libertadores. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

➡️Árbitro de Platense x Fluminense esteve na Copa do Mundo e tem histórico recente com os dois times

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.

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