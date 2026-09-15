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Semifinal da Libertadores: quando e contra quem joga o Fluminense?

Tricolor agora aguarda definição do confronto entre Palmeiras e LDU

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 20:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Equipe do Fluminense perfilada para a partida contra o Platense, pela Libertadores
Equipe do Fluminense perfilada para a partida contra o Platense, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Fluminense está na semifinal da Conmebol Libertadores 2026. O Tricolor perdeu para o Platense por 2 a 1 nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, mas, confirmou a classificação após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã. Com o resultado, a equipe avançou com 3 a 2 no placar agregado.

Agora, o Fluminense aguarda a definição do confronto entre Palmeiras e LDU, que se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O vencedor da série será o adversário do Tricolor na próxima fase.

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Quando será a semifinal?

De acordo com o calendário oficial da Conmebol, os jogos de ida das semifinais estão previstos para os dias 13 e 14 de outubro, enquanto as partidas de volta acontecerão em 20 e 21 de outubro. Os horários e os mandos de campo ainda serão definidos pela entidade.

O Fluminense, portanto, terá pela frente Palmeiras ou LDU. Caso o Verdão confirme a classificação, haverá um confronto brasileiro na semifinal. Se a equipe equatoriana avançar, o Tricolor terá pela frente a LDU.

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Canobbio comemorando o gol da classificação do Fluminense, pela Libertadores
Canobbio comemorando o gol da classificação do Fluminense, pela Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Caminho até a semifinal

O Fluminense iniciou o mata-mata contra o Independiente Rivadavia, nas oitavas de final, e avançou após vencer o confronto. Nas quartas, abriu vantagem sobre o Platense ao vencer por 2 a 0 no Maracanã e confirmou a vaga com o triunfo por 2 a 1 na Argentina.

Agora, o Tricolor volta suas atenções para a semifinal e segue na busca pelo segundo título da Libertadores de sua história. O clube conquistou a competição pela primeira vez em 2023, quando derrotou o Boca Juniors por 2 a 1 na decisão, no Maracanã.

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A final da Libertadores 2026 está marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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