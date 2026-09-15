Veja gols em Platense x Fluminense: Canobbio marca

O Fluminense está na semifinal da Libertadores, mesmo com a derrota para o Platense por 2 a 1 no estádio Vicente López, na Argentina.

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Aos 29 minutos da primeira etapa, Mainero pega rebote na entrada da área do Fluminense e bate rasteiro. A bola desvia em Hércules, engana Fábio e entra para o fundo da rede.

Veja o gol:

🇦🇷Platense 1x0 Fluminense🇧🇷



⚽️ Guido Mainero



🏆 Libertadores | quartas (ida: 0x2) pic.twitter.com/AvX448rkmn — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 15, 2026

Aos 46 minutos da primeira etapa, Mainero avança pelo lado direito do ataque, vai à linha de fundo, não é combatido por Renê e lança na segunda trave. Thiago Silva não acompanha Sepúlveda e vê atacante subir livre para marcar de cabeça. Platense empata o agregado.

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🇦🇷Platense 2x0 Fluminense🇧🇷



⚽️ Bruno Sepulveda

🥾 Guido Mainero



🏆 Libertadores | quartas (ida: 0x2) pic.twitter.com/ogZrRAnzSz — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 15, 2026

Aos onze minutos da segunda etapa, Canobbio rouba a bola na defesa e entrega para Martinelli. O meia passa para Hulk, que avança no campo do Platense e entrega na passagem para Canobbio. O atacante, que começou a jogada, limpa um marcador na área e bate no cantinho para diminuir a diferença.

Veja o gol:

¡GOL DE FLUMINENSE! ⚽️ Canobbio hizo la personal y le da tranquilidad al conjunto Carioca



Platense 2-1 Fluminense | #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/prCKYMFkkl — telefe (@telefe) September 15, 2026

Como foi Platense x Fluminense?

Empurrado pela torcida no Vicente López, o Platense começou o jogo tentando sufocar o Fluminense, e conseguiu. O time comandado por Marcão teve muita dificuldade de sair com a bola, mas não sofreu grandes chances. Aos 18, veio o primeiro susto. Saborido limpou a marcação e chutou forte de fora da área, mas Fábio mandou para escanteio. Apenas dois minutos depois, o Tricolor respondeu com outra finalização de longa distância. Ganso recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol. Aos 25, após cobrança de escanteio, o goleiro do Fluminense fez um milagre para impedir que o Platense abrisse o placar após cabeçada de Ignacio Vazquez, mas a alegria durou pouco. Depois de um bate-rebate, Guido Mainero chutou de primeira, a bola desviou em Thiago Silva e enganou Fábio. 1 a 0 para o time argentino. No último lance do primeiro tempo, mais um baque. Mainero recebeu em profundidade pela direita e cruzou na cabeça de Sepúlveda para ampliar e igualar o placar agregado.

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Platense e Fluminense pela volta das quartas de final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Mesmo com o pesadelo da primeira etapa, Marcão manteve o mesmo time na volta do intervalo, e o time da casa continuou em cima. Aos 11 minutos, porém, Hulk recebeu no meio-campo, girou e achou Canobbio. O uruguaio fintou a marcação e chutou no cantinho para marcar o primeiro do Fluminense contra o Platense na Argentina. A equipe de Palermo continuou pressionando, mas sem a mesma efetividade do primeiro tempo. Aos 32, Hulk recebeu passe açucarado de Canobbio para matar o jogo, mas chutou por cima do gol. Dois minutos depois, Vazquez teve mais uma chance de cabeça, mas parou em outra defesa milagrosa de Fábio, que ainda segurou o rebote de Mendia. Apesar do sufoco do Platense, o Fluminense sustentou a pressão e se garantiu na próxima fase da Libertadores.

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